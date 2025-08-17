Την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος δύο ακροδεξιών υπουργών της κυβέρνησης Νετανιάχου φαίνεται ότι εξετάζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ).

Ειδικότερα όπως αποκαλύπτει το Middle East Eye, τα αιτήματα για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης εναντίον του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ και του υπουργού Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμοτρίτς είναι έτοιμα και βρίσκονται στα χέρια δύο αντιεισαγγελέων του ΔΠΔ.

Εάν εκδοθούν τα συγκεκριμένα εντάλματα σύλληψης θα είναι η πρώτη φορά που το έγκλημα του απαρτχάιντ θα διωχθεί σε διεθνές δικαστήριο.

Ο επικεφαλής εισαγγελέας του ΔΠΔ, Καρίμ Χαν είχε προετοιμάσει τις υποθέσεις κατά του Μπεν Γκβίρ και του Σμοτρίτς πριν λάβει διοικητική άδεια τον Μάιο, σύμφωνα με πολλές πηγές στο δικαστήριο που έχουν γνώση του θέματος.

«Οι αιτήσεις για τα εντάλματα σύλληψης έχουν ολοκληρωθεί», δήλωσε πηγή του ΔΠΔ στο Middle East Eye. «Το μόνο που δεν έγινε ήταν η υποβολή τους στο δικαστήριο», πρόσθεσε η πηγή που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ αντιεισαγγελείς έχουν την εξουσία να υποβάλουν τα αιτήματα σε δικαστές που διεξάγουν την προανάκριση, αλλά ορισμένοι εντός του ΔΠΔ πιστεύουν ότι οι αιτήσεις θα αρχειοθετηθούν εξαιτίας των εξωτερικών πιέσεων που δέχεται το δικαστήριο.

Εξωτερικές πιέσεις και κυρώσεις

Υπενθυμίζεται πως η κυβέρνηση Τραμπ είχε επιβάλει κυρώσεις στον Χαν τον Φεβρουάριο. Τον Μάιο, ο επικεφαλής εισαγγελέας του ΔΠΔ έλαβε διοικητική άδεια εν μέσω έρευνας του ΟΗΕ για κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης εναντίον του, τις οποίες ο ίδιος αρνείται. Τον Ιούνιο, οι ΗΠΑ επέβαλαν περαιτέρω κυρώσεις σε τέσσερις δικαστές του ΔΠΔ.

Στις κυρώσεις συμπεριλαμβάνονταν δύο δικαστές που ενέκριναν το αίτημα του Χαν για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ και τριών ηγετών της Χαμάς τον περασμένο Νοέμβριο.

Το Middle East Eye είχε αποκαλύψει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι ο Χαν είχε δεχθεί απειλές και προειδοποιήσεις από εξέχουσες προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων ο πρώην Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον, στενοί συνεργάτες και φίλοι της οικογένειας που τον έχει καταγγείλει, ενώ η ομάδα της Μοσάντ στη Χάγη έχει προκαλέσει φόβους για την ασφάλεια του εισαγγελέα.

Παρόλα αυτά, ο Χαν υπέβαλε τα αιτήματα στις 20 Μαΐου 2024, οι οποίες οδήγησαν στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για τον Νετανιάχου και τον Γκαλάντ τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

Ωστόσο, πριν προλάβει να υποβάλει τα αιτήματα, ο Χαν πήρε άδεια μετά από μία αποτυχημένη προσπάθεια να τον θέσουν σε διαθεσιμότητα.

«Ο Καρίμ ήταν έτοιμος», δήλωσε η πηγή του ΔΠΔ στο MEE.

«Δεν υπήρχε πλέον καμία εργασία που έπρεπε να γίνει στις αιτήσεις. Δεν ήταν σε φάση σύνταξης. Δεν ήταν σε φάση αναθεώρησης. Ήταν έτοιμες. Το μόνο που απέμενε να γίνει ήταν να ακολουθηθούν οι δικαστικές διαδικασίες για την υποβολή της αίτησης. Αλλά ο Καρίμ δεν είχε χρόνο να το κάνει αυτό, επειδή όλα εξελίχθηκαν πολύ γρήγορα. Και τότε αποχώρησε», προσέθεσε.

Ωστόσο, το αν υποβλήθηκαν τα αιτήματα για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος των Μπεν Γκβίρ και Σμοτρίτς δεν θα γίνει γνωστό, καθώς το δικαστήριο διέταξε τον Απρίλιο ότι τυχόν περαιτέρω αιτήματα δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν.

Δύο πηγές του ΔΠΔ ανέφεραν στο MEE ότι οι δύο αντιεισαγγελείς, Ναζάτ Σαμίτ Χαν και Μάμε Μαντιαγέ Νιανγκ δεν έχουν υποβάλει τα αιτήματα λόγω της απειλής αμερικανικών κυρώσεων.

Ο Βρετανοϊσραηλινός δικηγόρος υπεράσπισης του ΔΠΔ, Νίκολας Κάουφμαν δήλωσε τον Ιούνιο στον ισραηλινό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan ότι οι αμερικανικές κυρώσεις εναντίον τεσσάρων δικαστών του ΔΠΔ «αποσκοπούσαν να ενθαρρύνουν την απόσυρση των ενταλμάτων σύλληψης για τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και τον πρώην υπουργό Άμυνας Γκάλαντ».

«Κατά συνέπεια, οι περισσότεροι σχολιαστές πιστεύουν ότι [η επιβολή κυρώσεων στους δικαστές] αποτελεί μια περαιτέρω προειδοποίηση, αν μπορώ να το θέσω έτσι, πριν από την επιβολή κυρώσεων στους αντιεισαγγελείς που έχουν πλέον αναλάβει τα καθήκοντα του Καρίμ Χαν», προσέθεσε.

Όταν το MEE ζήτησε να σχολιάσει την κατάσταση των αιτημάτων για τους Μπεν Γκβιρ και Σμότριτς και αν ο φόβος των κυρώσεων καθυστέρησε την υποβολή τους, η εισαγγελία απάντησε: «Η εισαγγελία δεν μπορεί να σχολιάσει θέματα που σχετίζονται με εν εξελίξει έρευνες και τυχόν συγκεκριμένες κατηγορίες που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με υποθέσεις που εξετάζει. Η προσέγγιση αυτή είναι απαραίτητη για την προστασία της ακεραιότητας των ερευνών και για τη διασφάλιση της ασφάλειας των θυμάτων, των μαρτύρων και όλων όσων έρχονται σε επαφή με την εισαγγελία».

Ο Χαν αρνήθηκε να σχολιάσει σε απάντηση σε αίτημα του MEE.

«Η καθυστέρηση της δικαιοσύνης ισοδυναμεί με άρνηση απονομής δικαιοσύνης»

Ο Ράτζι Σουράνι, δικηγόρος που εκπροσωπεί την Παλαιστίνη στο ΔΠΔ και στο Διεθνές Δικαστήριο, επέκρινε τους αντιεισαγγελείς για την καθυστέρηση στην υποβολή των ενταλμάτων.

«Για εμάς, έχουν αργήσει πολύ. Τι περιμένουν; Έχουν όλα τα στοιχεία», δήλωσε στο MEE. «Η καθυστέρηση της δικαιοσύνης ισοδυναμεί με άρνηση απονομής δικαιοσύνης», προσέθεσε.

Μια πηγή του ΔΠΔ είπε ότι υπάρχουν φόβοι η υπόθεση δεν θα δει ποτέ το φως της ημέρας.

«Χρειάστηκαν μήνες και μήνες εντατικής εργασίας για να καταρτιστούν. Πρόκειται για πολύ σοβαρά έγγραφα που τεκμηριώνουν πολύ σοβαρά εγκλήματα. Αν τα αιτήματα για τους Μπεν Γκβίρ και Σμοτρίτς απλά εξαφανιστούν, η ευκαιρία να διωχθεί ένα από τα πιο κραυγαλέα παραδείγματα απαρτχάιντ στον κόσμο σήμερα πιθανότατα θα χαθεί για πάντα», ανέφερε ακόμα.

Στις 27 Μαΐου, η εφημερίδα The Wall Street Journal ανέφερε ότι ο εισαγγελέας ετοιμαζόταν να ζητήσει εντάλματα σύλληψης για τον Μπεν Γκβίρ και τον Σμοτρίτς πριν φύγει σε άδεια, και ότι οι εισαγγελείς «ζύγιζαν» το ενδεχόμενο να έχουν διαπράξει οι δύο άνδρες εγκλήματα πολέμου σε σχέση με τον ρόλο τους στην επέκταση των εποικισμών.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης, τη συνθήκη ίδρυσης του ΔΠΔ, το απαρτχάιντ αποτελεί έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Ορίζεται ως «απάνθρωπες πράξεις… που διαπράττονται στο πλαίσιο ενός θεσμοθετημένου καθεστώτος συστηματικής καταπίεσης και κυριαρχίας μιας φυλετικής ομάδας επί οποιασδήποτε άλλης φυλετικής ομάδας ή ομάδων και διαπράττονται με την πρόθεση να διατηρηθεί το καθεστώς αυτό».

Το Ισραήλ έχει κατηγορηθεί για απαρτχάιντ από νομικούς και πολυάριθμες οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων της Human Rights Watch με έδρα τη Νέα Υόρκη και της ισραηλινής B’Tselem.

Τον Ιούλιο του 2024, το Διεθνές Δικαστήριο το κύριο δικαστικό όργανο του ΟΗΕ, εξέδωσε νομική γνωμοδότηση σύμφωνα με την οποία η κατοχή της Γάζας και της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ είναι παράνομη. Κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η «σχεδόν πλήρης διαχωρισμός» των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη από το Ισραήλ, μεταξύ άλλων μέσω της επέκτασης των εποικισμών, παραβίαζε τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο να αποτρέπει, να απαγορεύει και να εξαλείφει κάθε φυλετικό διαχωρισμό και απαρτχάιντ.

Στις 10 Ιουνίου, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία και η Νορβηγία επέβαλαν κυρώσεις στους Σμότριτς και Μπεν Γκβιρ για «την επανειλημμένη υποκίνηση βίας κατά των παλαιστινιακών κοινοτήτων».

Το MEE επικοινώνησε με την ισραηλινή κυβέρνηση για να ζητήσει σχόλια, αλλά δεν έλαβε απάντηση μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης.

Μένει να φάνει αν το ΔΠΔ θα εκδώσει εντάλματα σύλληψης για τους Σμότριτς και Μπεν Γκβιρ.