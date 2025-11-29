Ουκρανικά θαλάσσια drones τύπου Sea Baby της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) βρίσκονται, σύμφωνα με ουκρανικά και διεθνή ΜΜΕ, πίσω από τα πλήγματα που δέχθηκαν τα Ρωσικά δεξαμενόπλοια Kairo και Virat στη Μαύρη Θάλασσα.

 

 

Όπως μετέδωσε το ουκρανικό πρακτορείο UNN, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη 13η Κεντρική Διεύθυνση Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας της SBU σε συνεργασία με το Ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό.

 

Τα αναβαθμισμένα Sea Baby, τα οποία μπορούν να καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις και φέρουν ενισχυμένες πολεμικές κεφαλές, κατάφεραν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στα δύο δεξαμενόπλοια, τα οποία ανήκουν στον αποκαλούμενο ρωσικό «σκιώδη στόλο» και βρίσκονται υπό το καθεστώς δυτικών κυρώσεων, λόγω μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου.

 


Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο αποτυπώνουν την προσέγγιση των drones και τα πλήγματα στα πλοία, με τις εικόνες να δείχνουν ότι και τα δύο δεξαμενόπλοια υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές και τέθηκαν εκτός λειτουργίας.

 

 

Πηγή των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό τον όρο της ανωνυμίας και επικαλείται το Reuters, ανέφερε ότι τα δεξαμενόπλοια ήταν κενά την ώρα της επίθεσης και κατευθύνονταν προς το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ, για να φορτώσουν υδρογονάνθρακες.

 

 

Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι τα κρίσιμα πλήγματα στα δύο πλοία συνιστούν σημαντικό πλήγμα για τις ρωσικές ενεργειακές μεταφορές. Την ίδια ώρα, το δεξαμενόπλοιο Virat δέχθηκε και νέο χτύπημα σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Μεταφορών.

Το υπουργείο ανέφερε ότι το πλοίο, το οποίο φέρει σημαία Γκάμπιας και θεωρείται τμήμα του ρωσικού σκιώδους στόλου, επλήγη ξανά από μη επανδρωμένα θαλάσσια σκάφη ενώ έπλεε περίπου 35 ναυτικά μίλια ανοιχτά των τουρκικών ακτών της Μαύρης Θάλασσας.

 


Το Virat υπέστη ελαφρές ζημιές στη δεξιά πλευρά, πάνω από την ίσαλο γραμμή, χωρίς να εκδηλωθεί πυρκαγιά και χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί στο πλήρωμα. Οι τουρκικές αρχές υπογράμμισαν ότι το πλοίο δεν έχει εκπέμψει σήμα κινδύνου και ότι οι ομάδες διάσωσης παραμένουν σε ασφαλή απόσταση.

 

 

 

 

Επιπλέον, διεθνείς πηγές αναφέρουν ότι πλήγμα από μη επανδρωμένο σκάφος προκάλεσε ζημιές και σε αγκυροβόλιο τερματικού σταθμού πετρελαίου κοντά στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ, εντείνοντας την εικόνα κλιμάκωσης των επιχειρήσεων στη Μαύρη Θάλασσα.

