Στη Νέα Υόρκη προσγειώθηκε το αεροπλάνο που φέρεται να μετέφερε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, μετά από τη σύλληψή του, σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών ΜΜΕ.

Αναμένεται να μεταφερθεί στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, φέρεται να μεταφέρθηκε από το αεροδρόμιο με ελικόπτερο και στη συνέχεια με βαν προς τα γραφεία της DEA, της υπηρεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Εκεί θα γίνει η επίσημη καταγραφή και διαδικασία προσαγωγής του, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλείται το BBC.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, από εκεί αναμένεται να μεταφερθεί στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν, όπου και θα κρατηθεί εν αναμονή της εμφάνισής του σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν την επόμενη εβδομάδα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που αφορούν σε ναρκωτικά και όπλα.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο κέντρο κράτησης, γνωστό και ως MDC, έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν πολλούς κρατουμένους υψηλού προφίλ, μεταξύ των οποίων τον ράπερ R. Kelly, τη συνεργάτιδα του Τζέφρι Έπσταϊν Γκισλέιν Μάξγουελ, καθώς και πιο πρόσφατα τον Sean «Diddy» Combs.

«Γίνεται μια μεταφορά κατά μήκος του διαδρόμου προς αυτό που καταλαβαίνουμε ότι θα είναι ένα ελικόπτερο», είπε χαρακτηριστικά ο ανταποκριτής του Skynews. Ο ίδιος σημείωσε ότι το άτομο που οδηγήθηκε κάτω από τις σκάλες «φαίνεται ότι ήταν ξυπόλητο με το κεφάλι καλυμμένο».

Venezuelan President Nicolas Maduro has arrived in New York after being captured by the US military in a large-scale operation in Caracas. He faces charges of narco-terrorism conspiracy among others and will soon face the US justice system. pic.twitter.com/KFFr36MuzN — Sky News (@SkyNews) January 3, 2026

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις

Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, υποββλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις στη στρατιωτική βάση Στιούαρτ της Εθνικής Φρουράς στη Νέα Υόρκη σύμφωνα με έναν αξιωματούχο των Αρχών επιβολής που ενημερώθηκε για την κατάσταση, σύμφωνα με το CNN.

Με πληροφορίες από BBC, CNN, Skynews