Οι Παλαιστίνιες γυναίκες στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στερηθεί τις βασικές συνθήκες που απαιτούνται για να ζουν και να φέρνουν στον κόσμο παιδιά με ασφάλεια, σύμφωνα με νέα προειδοποίηση της διεθνούς οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων Amnesty International.

Σε σημερινή (11/3) η οργάνωση τονίζει ότι γυναίκες και κορίτσια στη Γάζα βρίσκονται «στο χείλος της καταστροφής», καθώς ο πόλεμος που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023 έχει προκαλέσει μαζικούς εκτοπισμούς, εκτεταμένες καταστροφές και κατάρρευση του τοπικού συστήματος υγείας.

Ιδιαίτερα ευάλωτες εμφανίζονται οι έγκυες γυναίκες, αλλά και όσες χρειάζονται θεραπεία για καρκίνο ή άλλες σοβαρές ασθένειες, λόγω της δραματικής έλλειψης επαρκών υπηρεσιών υγείας στον θύλακα.

Η Διεθνής Αμνηστία υποστηρίζει ότι η συστηματική υποβάθμιση των δικαιωμάτων των γυναικών στην υγεία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια, δεν αποτελεί απλώς παράπλευρη απώλεια του πολέμου, αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών που έχουν οδηγήσει σε αλλεπάλληλους μαζικούς εκτοπισμούς, περιορισμούς στην ανθρωπιστική βοήθεια και καταστροφή βασικών υποδομών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η οργάνωση, περισσότεροι από 72.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα. Παράλληλα, οι επιθέσεις συνεχίστηκαν ακόμη και μετά την κατάπαυση του πυρός που μεσολάβησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, με περισσότερους από 600 νεκρούς, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας στη Γάζα.

Την ίδια στιγμή, η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας παραμένει περιορισμένη, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν εκτοπισμένοι σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (OCHA) επισημαίνει ότι ο τομέας της υγείας στη Γάζα εξακολουθεί να λειτουργεί υπό σοβαρούς περιορισμούς λόγω ελλείψεων σε ιατρικές προμήθειες, εξοπλισμό και καύσιμα. Οι υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας έχουν διαταραχθεί σημαντικά εξαιτίας κατεστραμμένων υποδομών και ελλείψεων βασικών φαρμάκων.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, έως και 180 γυναίκες γεννούν καθημερινά στη Γάζα. Ωστόσο, η έλλειψη κλινών στα νοσοκομεία οδηγεί πολλές γυναίκες που έχουν υποβληθεί ακόμη και σε μεγάλες επεμβάσεις, όπως καισαρικές τομές, να παίρνουν εξιτήριο μέσα σε λίγες ώρες, επιστρέφοντας σε υπερπλήρεις χώρους εκτοπισμένων, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών και λοιμώξεων.

Υγειονομικοί που εργάζονται στον θύλακα αναφέρουν σημαντική αύξηση προβλημάτων μητρικής και νεογνικής υγείας τους τελευταίους μήνες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πρόωροι τοκετοί, νεογνά με χαμηλό βάρος γέννησης, αναπνευστικά προβλήματα στα βρέφη, υποσιτισμός εγκύων και αυξημένα περιστατικά επιλόχειας κατάθλιψης.

Ο νεογνολόγος Νάσερ Μπουλμπόλ από το νοσοκομείο Al Helou επισημαίνει ότι οι συνθήκες εκτοπισμού έχουν συμβάλει στην εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών και στην αύξηση των εγκυμοσυνών υψηλού κινδύνου. Όπως σημειώνει, πολλές γυναίκες φτάνουν στα νοσοκομεία έχοντας υποστεί πολλαπλούς εκτοπισμούς, έχοντας χάσει συγγενείς και χωρίς πρόσβαση σε επαρκή και θρεπτική τροφή.

Ενδεικτική είναι η μαρτυρία μιας 22χρονης Παλαιστίνιας από τον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια, η οποία γέννησε τον Ιανουάριο ζυγίζοντας μόλις 43 κιλά. Το νεογέννητο παιδί της παρουσίασε σοβαρή λοίμωξη στους πνεύμονες και χρειάστηκε να νοσηλευτεί για ημέρες σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Η ίδια ζει σήμερα εκτοπισμένη σε σκηνή στην περιοχή Αλ-Μαουάσι στη νότια Γάζα, μαζί με το βρέφος και το 18 μηνών παιδί της. Όπως περιγράφει, οι χαμηλές θερμοκρασίες και η έλλειψη θέρμανσης επιδεινώνουν την κατάσταση της υγείας των παιδιών της, ενώ φοβάται ότι το νεογέννητο θα αρρωστήσει περισσότερο λόγω των δύσκολων συνθηκών διαβίωσης.