Από τη Γερμανία -από τους πιο πιστούς συμμάχους του Ισραήλ- που ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις εξαγωγές όπλων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη Λωρίδα της Γάζας, έως την Κίνα, που κατήγγειλε τις «επικίνδυνες ενέργειες» της ισραηλινής κυβέρνησης, η ανακοίνωση του Ισραήλ πως εγκρίθηκε σχέδιο το οποίο προβλέπει να καταληφθεί η πόλη της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό, προκάλεσε χθες γενική διεθνή κατακραυγή.

Ακολουθούν οι πρώτες διεθνείς αντιδράσεις στο σχέδιο αυτό, που παρουσιάστηκε από τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου το απόγευμα προχθές Πέμπτη και εγκρίθηκε από το συμβούλιο ασφαλείας της κυβέρνησής του κατόπιν μαραθώνιας συνεδρίασης τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Η Χαμάς είδε «νέο έγκλημα πολέμου που θέλει να διαπράξει ο στρατός κατοχής εναντίον της πόλης και των σχεδόν ενός εκατομμυρίου κατοίκων της». «Αυτή η εγκληματική περιπέτεια θα στοιχίσει ακριβά και δεν θα είναι εύκολο ταξιδάκι» για τους ισραηλινούς στρατιωτικούς, διεμήνυσε.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε το Ισραήλ, με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε εκπρόσωπός του, τασσόμενο εναντίον αυτής της «επικίνδυνης κλιμάκωσης», η οποία «εγείρει κίνδυνο να χειροτερέψουν οι ήδη καταστροφικές συνέπειες για εκατομμύρια Παλαιστίνιους».

Το σχέδιο της ισραηλινής κυβέρνησης «πρέπει να σταματήσει αμέσως», τόνισε από την πλευρά του ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Φόλκερ Τουρκ.

Αρκετά από τα 15 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ζήτησαν να συγκληθεί κατεπείγουσα συνεδρίασή του για το σχέδιο του Ισραήλ, που θα διεξαχθεί σήμερα στις 22:00 (ώρα Ελλάδας).

Το Βερολίνο ανακοίνωσε χθες μείζονα αλλαγή στάσης έναντι του Ισραήλ, ανακοινώνοντας πως αναστέλλονται οι εξαγωγές στη χώρα αυτή όπλων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη Λωρίδα της Γάζας.

Γίνεται «ολοένα πιο δύσκολο να κατανοήσουμε» πώς ακριβώς το σχέδιο αυτό θα επιτρέψει στις ισραηλινές αρχές να επιτύχουν τους στόχους τους στον παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ανακοινώνοντας την απόφαση της κυβέρνησης της Γερμανίας.

Για τη Γαλλία, το σχέδιο της κυβέρνησης Νετανιάχου για τη Γάζα απειλεί να οδηγήσει «σε απόλυτο αδιέξοδο», σύμφωνα με ανακοίνωση της διπλωματίας της Γαλλίας, υπενθυμίζοντας τη «σθεναρή εναντίωσή του σε κάθε σχέδιο κατοχής της Λωρίδας της Γάζας και του εξαναγκαστικού εκτοπισμού του πληθυσμού της».

Η επιβολή «πλήρους» κατοχής της Γάζας «θα χειροτερέψει την ήδη καταστροφική κατάσταση, χωρίς να επιτρέψει την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς, τον αφοπλισμό και την παράδοσή της», συμπλήρωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει να αναθεωρήσει την απόφασή της να επεκτείνει τη στρατιωτική επιχείρησή της στη Γάζα», έκρινε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Χρειάζεται κατάπαυση του πυρός τώρα», πρόσθεσε.

Η ισραηλινή απόφαση θα έχει «συνέπειες» στις σχέσεις της ΕΕ με το Ισραήλ, προειδοποίησε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μέσω X. «Η κατάσταση στη Γάζα παραμένει δραματική και η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης το μόνο που θα κάνει είναι να την επιδεινώσει περαιτέρω», συμπλήρωσε.

«Η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να εντείνει την επίθεσή της στη Γάζα είναι λάθος και την παροτρύνουμε να την αναθεωρήσει αμέσως», σχολίασε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ.

«Η δράση αυτή δεν θα συνεισφέρει τίποτε για να λάβει τέλος η σύρραξη αυτή και δεν θα εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων. Δεν θα φέρει παρά μόνο περισσότερες σφαγές», προειδοποίησε.

Το Ιράν κατηγόρησε το Ισραήλ πως προχωρά σε «εθνική κάθαρση στη Γάζα και διαπράττει γενοκτονία των Παλαιστινίων», με ανακοίνωση εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο μονάρχης Αμπντάλα Β΄ της Ιορδανίας τόνισε από την πλευρά του την «κατηγορηματική απόρριψη» του ισραηλινού σχεδίου που «υπονομεύει τη λύση των δυο κρατών και τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού» κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής του με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου ανακοίνωσε πως καταδικάζει «με τον πλέον σθεναρό τρόπο» το σχέδιο του Ισραήλ.

Το Βέλγιο ανακοίνωσε πως ανακαλεί την πρέσβειρά του για διαβουλεύσεις.

«Σκοπός είναι σαφώς να δείξουμε την απόλυτη αποδοκιμασία μας για την απόφαση αυτή», εξήγησε ο επικεφαλής της βελγικής διπλωματίας Μαξίμ Πρεβό.

Το σχέδιο του Ισραήλ το μόνο που θα φέρει είναι «περισσότερες καταστροφές και δεινά», έκρινε ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Μανουέλ Άλβαρες.

«Όπως πολλοί άλλοι, εκτιμάμε πως είναι λάθος, ότι η ενέργεια αυτή δεν θα συμβάλει στη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στο πεδίο», είπε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε στρατιωτική βάση ο Μαρκ Κάρνι, ο πρωθυπουργός του Καναδά, επαναβεβαιώνοντας την πρόθεση της κυβέρνησής του να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης τον Σεπτέμβριο.

Το Πεκίνο εξέφρασε την «σοβαρή ανησυχία» του, καλώντας το Ισραήλ να «σταματήσει αμέσως τις επικίνδυνες ενέργειες».

«Η Γάζα ανήκει στον παλαιστινιακό λαό», είναι «αναπόσπαστο μέρος του παλαιστινιακού εδάφους», πρόσθεσε η κινεζική διπλωματία.

Η Σαουδική Αραβία «καταδικάζει κατηγορηματικά τη συνέχιση των εγκλημάτων του λιμού, των βάρβαρων πρακτικών και της εθνοκάθαρσης εναντίον του αδελφού παλαιστινιακού λαού», ανέφερε το βασίλειο.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι καλεί «τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της και να εμποδίσει την εφαρμογή» του σχεδίου του Ισραήλ με σκοπό να «εκτοπιστούν διά της βίας οι Παλαιστίνιοι από τη γη τους και να γίνει η Γάζα μη κατοικήσιμη».

«Η εντατικοποίηση των εχθροπραξιών εγείρει κίνδυνο να χειροτερέψει ακόμη περισσότερο η ήδη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση», υπογράμμισε από τη δική του πλευρά το υπουργείο Εξωτερικών της συνομοσπονδίας της Ελβετίας.