Έντονες είναι οι παγκόσμιες αντιδράσεις σχετικά με τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας και δείχνουν ακτιβιστές του στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας «Global Sumud Flotilla» γονατισμένους μέσα σε μια μεγάλη σκηνή, με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα και το κεφάλι σκυμμένο στο έδαφος, περικυκλωμένους από δυνάμεις του Ισραήλ.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, άσκησε δριμεία κριτική στον ισραηλινό υπουργό Εθνικής Ασφαλείας, Ίταμαρ Μπεν Γκβιρ, για τον τρόπο που αντιμετώπισε τους κρατούμενους ακτιβιστές. Αφορμή στάθηκε το βίντεο που δημοσιοποίησε ο ίδιος, στο οποίο εμφανίζεται να ειρωνεύεται τους ακτιβιστές, οι οποίοι ήταν αναγκασμένοι να στέκονται γονατισμένοι και με δεμένα τα χέρια πίσω από την πλάτη.

«Η μεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου Global Sumud, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν εσφαλμένη και ταπεινωτική», επεσήμανε η Κάλας, συμπληρώνοντας πως η στάση του Ισραηλινού υπουργού δεν αρμόζει σε κανένα στέλεχος δημοκρατικής κυβέρνησης. «Η συμπεριφορά του ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ είναι ανάρμοστη για οποιονδήποτε κατέχει αξίωμα σε μια δημοκρατία».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, ο οποίος δήλωσε σε αυστηρό τόνο: «Δεν επιτρέπεται να συμπεριφέρεστε με αυτόν τον τρόπο σε Πολωνούς υπηκόους που δεν έχουν διαπράξει κανένα αδίκημα».

«Στις δημοκρατικές κοινωνίες δεν κακοποιούμε ούτε πανηγυρίζουμε πάνω από ανθρώπους που έχουν συλληφθεί. Αξιώνουμε δικαιοσύνη για τους πολίτες μας και την επιβολή συνεπειών για εσάς».

Κλιμάκωση από Ισπανία και Ιταλία

Οι αντιδράσεις στην Ευρώπη εντάθηκαν με τις επίσημες τοποθετήσεις της Μαδρίτης και της Ρώμης.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το επίμαχο οπτικοακουστικό υλικό, ξεκαθαρίζοντας μέσω της πλατφόρμας «X»: «Δεν θα ανεχθούμε την κακομεταχείριση πολιτών μας από οποιονδήποτε».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Ισπανία έχει ήδη απαγορεύσει την είσοδο του Μπεν Γκβιρ στη χώρα από τον περασμένο Σεπτέμβριο και προανήγγειλε ότι θα εισηγηθεί στις Βρυξέλλες την επέκταση αυτού του αποκλεισμού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την ίδια στιγμή, η Ιταλία προχωρά σε διπλωματικό διάβημα, καλώντας τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις. Σε μια ιδιαίτερα σκληρή κοινή ανακοίνωση, η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι υπογράμμισαν:

«Οι εικόνες του ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ είναι απαράδεκτες. Είναι απαράδεκτο αυτοί οι διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και πολλοί Ιταλοί πολίτες, να υφίστανται αυτή τη μεταχείριση που παραβιάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους. Η Ιταλία απαιτεί συγγνώμη για τη μεταχείριση αυτή και για την απόλυτη έλλειψη σεβασμού προς τα αιτήματά της».

Επίκριση και από τις ΗΠΑ

Θέση κατά του Ισραηλινού υπουργού πήρε και η Ουάσιγκτον, με τον πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, να καταδικάζει τις ενέργειες του Μπεν Γκβιρ, χαρακτηρίζοντάς τις «αξιοκαταφρόνητες» και «απεχθείς».

Σε ανάρτησή του στο «Χ», ο Χάκαμπι έκανε λόγο για «ομόφωνη αγανάκτηση και καταδίκη» από το σύνολο των ανώτατων Ισραηλινών αξιωματούχων, συμπληρώνοντας με νόημα: «Ο στολίσκος ήταν μια ανόητη ενέργεια, αλλά ο Μπεν Γκβιρ πρόδωσε την αξιοπρέπεια του έθνους του».

Η θέση του Νετανιάχου

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπεραμύνθηκε του δικαιώματος της χώρας του να προστατεύει τα σύνορά της, δηλώνοντας την Τετάρτη πως: «Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να μπλοκάρει προκλητικούς στολίσκους που προσφέρουν στήριξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, εμποδίζοντάς τους να μπουν στα χωρικά μας ύδατα και να προσεγγίσουν τη Γάζα».

Ωστόσο, ο Νετανιάχου επέλεξε να διαχωρίσει τη θέση του από τις ενέργειες του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας σχετικά με το περιστατικό του στολίσκου «Global Sumud Flotilla».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι χειρισμοί του Μπεν Γκβιρ απέναντι στους ακτιβιστές έρχονται σε αντίθεση με τις αρχές και τις αξίες που πρεσβεύει το Ισραήλ, ενώ παράλληλα γνωστοποίησε πως έδωσε κατεπείγουσα εντολή στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να επισπεύσουν τις διαδικασίες για την άμεση απέλαση των ακτιβιστών από τη χώρα.