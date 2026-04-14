Ο πόλεμος στο Ιράν έχει ανατρέψει τις προβλέψεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου, που πλέον αναμένει την εντονότερη τριμηνιαία μείωση της ζήτησης από την εποχή που η πανδημία Covid-19 «βύθισε» την κατανάλωση καυσίμων.

Στη μηνιαία έκθεσή του για την αγορά πετρελαίου, ο ΔΟΕ εκτιμά ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα μειωθεί κατά 1,5 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου.

«Αρχικά, οι βαθύτερες περικοπές στη χρήση πετρελαίου καταγράφηκαν στη Μέση Ανατολή και στην Ασία-Ειρηνικό», σημείωσε. «Ωστόσο, η μείωση της ζήτησης θα επεκταθεί όσο επιμένουν η έλλειψη προσφοράς και οι υψηλότερες τιμές».

Όσον αφορά την προσφορά, ο οργανισμός ανέφερε ότι τον περασμένο μήνα σημειώθηκε παγκόσμια μείωση κατά 10,1 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, επαναλαμβάνοντας την προηγούμενη διαπίστωσή του ότι οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή και οι συνεχιζόμενοι περιορισμοί στις κινήσεις δεξαμενόπλοιων μέσω του Στενού του Ορμούζ έχουν οδηγήσει στη μεγαλύτερη διαταραχή προσφοράς πετρελαίου στην ιστορία.

Όσον αφορά τις τιμές του πετρελαίου, ο IEA σημείωσε ότι κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο που έχει σημειωθεί ποτέ τον Μάρτιο. Σύμφωνα με στοιχεία της FactSet, η τιμή του Brent, του παγκόσμιου δείκτη αναφοράς για το πετρέλαιο, εκτινάχθηκε τον περασμένο μήνα κατά 42,7%, στα 103,97 δολάρια το βαρέλι.