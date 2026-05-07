Σύμφωνα με τον Αρσένιο Ντομίνγκεζ, τον γενικό γραμματέα του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοΐας (ΙΜΟ), τουλάχιστον 1.500 πλοία και τα 20.000 μέλη των πληρωμάτων τους παραμένουν «εγκλωβισμένα» στον Περσικό Κόλπο, λόγω του ιρανικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ.

«Επί του παρόντος, 20.000 μέλη πληρώματος και περίπου 1.500 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα», δήλωσε ο Ντομίνγκεζ, κατά την έναρξη του Συνεδρίου του ΙΜΟ, στην πρωτεύουσα του Παναμά.

«Πρόκειται για αθώους ανθρώπους που κάνουν καθημερινά τη δουλειά τους προς όφελος άλλων χωρών και βρίσκονται παγιδευμένοι λόγω γεωπολιτικών καταστάσεων που δεν ελέγχουν», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Αρσένιο Ντομίνγκεζ.

Από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, με τα αμερικανο- ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν, η Τεχεράνη έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι ΗΠΑ από την πλευρά τους έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό σε όλα τα ιρανικά λιμάνια.