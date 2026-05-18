Μια καθοριστική δικαστική νίκη απέσπασε η OpenAI στη σφοδρή δικαστική της διαμάχη με τον Ίλον Μασκ, καθώς δικαστήριο της Καλιφόρνιας απέρριψε την αγωγή που είχε καταθέσει ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας εναντίον της.

Yπενθυμίζεται πως ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο κατηγορούσε την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης ότι παρέκκλινε από την αρχική, μη κερδοσκοπική αποστολή της να ωφελήσει την ανθρωπότητα, ωστόσο το σώμα των ενόρκων χρειάστηκε λιγότερες από δύο ώρες για να αποφασίσει ομόφωνα ότι η υπόθεση έχει παραγραφεί.

Την ετυμηγορία αυτή, η οποία απαλλάσσει πλήρως τη δημιουργό του ChatGPT και τον επικεφαλής της, Σαμ Άλτμαν, από κάθε σχετική ευθύνη, έκανε αμέσως δεκτή και επικύρωσε η ομοσπονδιακή δικαστής Ιβόν Γκονσάλες Ρότζερς. Με βάση το αποτέλεσμα αυτό, η OpenAI δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον Μασκ, ο οποίος είχε διεκδικήσει το αστρονομικό ποσό των 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δηλώνοντας μάλιστα πως σε περίπτωση νίκης θα κατηύθυνε τα χρήματα στον μη κερδοσκοπικό βραχίονα του οργανισμού.

Η ακροαματική διαδικασία, η οποία είχε ξεκινήσει στις 28 Απριλίου, θεωρήθηκε ευρέως ως μια δίκη-σταθμός για το μέλλον και την οικονομική εκμετάλλευση της τεχνητής νοημοσύνης. Κατά τη διάρκεια των 11 ημερών που διήρκεσαν οι καταθέσεις, οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες και να αμφισβητούν η μία την αξιοπιστία της άλλης. Στην τελική του αγόρευση, ο δικηγόρος του Μασκ, Στίβεν Μόλο, επιχείρησε να πλήξει το προφίλ του Σαμ Άλτμαν, χαρακτηρίζοντάς τον αναξιόπιστο και καλώντας τους ενόρκους να μην τον πιστέψουν. Η πλευρά Μασκ επέμεινε στη θέση ότι η OpenAI και η Microsoft —η οποία σύμφωνα με καταθέσεις στελεχών έχει επενδύσει πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια στη συνεργασία τους— έθεσαν ως προτεραιότητα τον πλουτισμό των επενδυτών, παραγκωνίζοντας τη φιλανθρωπία και την ασφάλεια της τεχνολογίας.

Από την άλλη πλευρά, η νομική ομάδα της OpenAI πέρασε στην αντεπίθεση, υποστηρίζοντας ότι ο Μασκ ήταν εκείνος που κινούνταν με καθαρά οικονομικά κίνητρα και ότι καθυστέρησε σκόπιμα να εγείρει τις αξιώσεις του για παραβίαση της ιδρυτικής συμφωνίας. Μάλιστα, ο δικηγόρος της εταιρείας, Ουίλιαμ Σάβιτ, σχολίασε χαρακτηριστικά στην αγόρευσή του ότι ο Ίλον Μασκ μπορεί να διαθέτει το «άγγιγμα του Μίδα» σε άλλους κλάδους, όχι όμως και στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η δικαστική αυτή εξέλιξη βρίσκει την OpenAI σε φάση έντονου ανταγωνισμού με εταιρείες όπως η Anthropic και η xAI του ίδιου του Μασκ, ενώ η εταιρεία προετοιμάζεται για μια ενδεχόμενη είσοδο στο Χρηματιστήριο που θα μπορούσε να εκτοξεύσει την αποτίμησή της στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Την ίδια ώρα, η xAI του Μασκ, η οποία έχει απορροφηθεί από την αεροδιαστημική SpaceX, ακολουθεί ανάλογη τροχιά προετοιμασίας για τις χρηματιστηριακές αγορές, στοχεύοντας σε ακόμα υψηλότερα οικονομικά μεγέθη.