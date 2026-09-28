Φραγμό στην ανεξέλεγκτη ανάπτυξη νέων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης από την OpenAI διεκδικεί η Δικαιοσύνη της Φλόριντας. Ο γενικός εισαγγελέας της Πολιτείας προσέφυγε δικαστικά, αξιώνοντας να τεθούν τα νέα μοντέλα της εταιρείας υπό εξωτερική εποπτεία, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης νομικής διαμάχης που αφορά την προστασία των ανηλίκων.

Η δικαστική διαμάχη, που ξεκίνησε τον περασμένο Ιούνιο, στηρίζεται στον ισχυρισμό ότι η εταιρεία παραπλάνησε τις Αρχές σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας του ChatGPT. Η Πολιτεία υποστηρίζει ότι η πλατφόρμα εμπεριέχει κινδύνους για τους νέους, αποδίδοντάς της ενθάρρυνση εθιστικών συμπεριφορών, παροχή οδηγιών για αυτοτραυματισμούς, αλλά και χορήγηση πληροφοριών σε άτομα που στη συνέχεια ενεπλάκησαν σε ένοπλες επιθέσεις.

Αποκλεισμός ανηλίκων και τέλος στα «ανθρώπινα» χαρακτηριστικά

Ο Ρεπουμπλικανός γενικός εισαγγελέας, Τζέιμς Αθμάιερ —ο πρώτος πολιτειακός εισαγγελέας που στρέφεται νομικά κατά της OpenAI για τις επιπτώσεις στους νέους— ζητά αυστηρά μέτρα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ο πλήρης αποκλεισμός των ανηλίκων από τη χρήση του ChatGPT, καθώς και η απαγόρευση ενσωμάτωσης ανθρωπομορφικών χαρακτηριστικών στη συμπεριφορά του chatbot.

Η απάντηση της OpenAI

Από την πλευρά της εταιρείας, ο εκπρόσωπος Τύπου, Ντριου Πουζατέρι, ανέφερε ότι η εκπαίδευση των πιο προηγμένων μοντέλων έχει παγώσει προσωρινά. Όπως δήλωσε, η διαδικασία θα επανεκκινήσει μόνο όταν ενσωματωθούν πρόσθετες δικλίδες ασφαλείας. Παράλληλα, τόνισε την πρόθεση της εταιρείας να συνεργαστεί με τις αρχές για τη διαμόρφωση ρεαλιστικών κανόνων που θα ισχύουν οριζόντια για ολόκληρο τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Προειδοποιήσεις για υπαρξιακό κίνδυνο στη δικογραφία

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης αναφορές πρώην στελεχών και μελών του διοικητικού συμβουλίου της OpenAI, οι οποίοι έχουν εκφράσει ανησυχίες για τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης AI. Η πλευρά της Φλόριντας σημειώνει χαρακτηριστικά ότι η ίδια η βιομηχανία αναγνωρίζει την ανάγκη κρατικής παρέμβασης για να αποφευχθούν ανεπανόρθωτες συνέπειες.

Το υπόβαθρο των αγωγών και η θέση της εταιρείας

Η προσφυγή τροφοδοτήθηκε από βίαια περιστατικά, όπως η περσινή επίθεση στο Πανεπιστήμιο του Ταλαχάσι, όπου το ChatGPT φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την άντληση πληροφοριών. Η OpenAI αρνείται κάθε νομική ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι το εργαλείο παρέχει μόνο δημόσια διαθέσιμα δεδομένα του διαδικτύου, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει συνεχώς τα συστήματα προστασίας του.