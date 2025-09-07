Η αστυνομία έχει περικυκλώσει τα κεντρικά γραφεία του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος ( CHP ), στην Κωνσταντινούπολη, καθώς μέλη του κόμματος αντιστάθηκαν σε απόφαση δικαστηρίου να… απολύσει την νυν ηγεσία του κόμματος και να διορίσει προσωρινό διοικητικό συμβούλιο.

Η κίνηση αυτή έγινε μετά την έκδοση προσωρινής διαταγής από δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης στις 3 Σεπτεμβρίου, με την οποία αναστέλλεται η λειτουργία του επαρχιακού συμβουλίου του κόμματος. Η απόφαση βασίζεται σε ισχυρισμούς για διαδικαστικές παρατυπίες και εξαγορά ψήφων κατά τη διάρκεια του επαρχιακού συνεδρίου του κόμματος το 2023.

Στην ενδιάμεση απόφασή του, το δικαστήριο δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί είχαν «περίπου τεκμηριωθεί». Η υπόθεση θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει το γενικό συνέδριο του κόμματος το 2023, στο οποίο σημειώθηκε αλλαγή ηγεσίας για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια.

Το CHP δέχεται αυξανόμενες πιέσεις από μια σειρά δικαστικών διαδικασιών από τις αρχές του έτους. Από τη μία πλευρά, έχουν κατατεθεί αγωγές για φερόμενες παρατυπίες κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του κόμματος το 2023, συμπεριλαμβανομένων κατηγοριών για εξαγορά ψήφων που οδήγησαν στην άνοδο της νυν ηγεσίας. Από την άλλη, έρευνες για διαφθορά έχουν στοχεύσει δήμους που ελέγχονται από το CHP.

Στο πλαίσιο των ερευνών για διαφθορά, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο πλέον σε αναστολή δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, τον οποίο το κόμμα έχει ανακηρύξει υποψήφιο για την προεδρία, βρίσκεται προφυλακισμένος από τον Μάρτιο. Επιπλέον, 14 δήμαρχοι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων μεγάλων πόλεων όπως η Αττάλεια και τα Άδανα, καθώς και αρκετών περιφερειακών δήμων, έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα. (VK)

Η νυν ηγεσία του CHP θεωρεί τις δικαστικές αποφάσεις ως μέρος μιας προσπάθειας της κυβέρνησης να αναδιαμορφώσει την ηγεσία του κόμματος με δικαστικά μέσα.

Στην προσωρινή διαταγή, το δικαστήριο διόρισε τον Gürsel Tekin, πρώην βουλευτή του CHP που συνδέεται με την παράταξη που πρόσκειται στον πρώην ηγέτη του κόμματος Kemal Kılıçdaroğlu, ως προσωρινό επαρχιακό πρόεδρο.

Μετά την ανακοίνωση του Tekin ότι θα αναλάβει τα καθήκοντά του αύριο, ο τιμωρημένος με αναστολή πρόεδρος της επαρχίας Özgür Çelik κάλεσε τα μέλη του κόμματος να συγκεντρωθούν στα κεντρικά γραφεία της επαρχίας. «Το CHP είναι ο λαός• θα προστατεύσουμε το σπίτι του λαού», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

🗣️ “CHP halktır, teslim etmeyiz” 👉🏼 CHP İstanbul İl binası ablukaya alındı, çevik kuvvet getirildi. Emrecan Polat isimli bir kişi gözaltına alındı. pic.twitter.com/DXIBwEfdU3 — bianet (@bianet_org) September 7, 2025

Μέχρι το βράδυ, αστυνομικές μονάδες είχαν περικυκλώσει τα κεντρικά γραφεία του κόμματος. Η ηγεσία του κόμματος προέτρεψε όλα τα περιφερειακά παραρτήματα και τους πολίτες να συγκεντρωθούν στο κτίριο: «Λέμε όχι στον επίτροπο. Καλούμε όλα τα μέλη μας στο Επαρχιακό Γραφείο της Κωνσταντινούπολης».

Ο βουλευτής του CHP, Αλί Μαχίρ Μπασαρίρ, κατέγραψε ένα βίντεο μπροστά από τα οδοφράγματα της αστυνομίας. «Εκατοντάδες αστυνομικοί ΜΑΤ βρίσκονται πίσω μας, παντού. Η είσοδος και η έξοδος εμποδίζονται. Αυτή είναι η κατάσταση σε αυτόν τον αιώνα. Καλώ όλους -είτε μας ψήφισαν είτε όχι- να έρθουν εδώ», είπε σε μια αγανακτισμένη έκκληση.

Yüzlerce polis tarafından sarıldık! İstanbul İl Başkanlığımıza giriş ve çıkış yapılamıyor. Tüm İstanbulluları buraya, milli iradeye sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bu ülke bu kötülüğü hak etmiyor! pic.twitter.com/iDXGWKWAfo — Ali Mahir Başarır (@alimahir) September 7, 2025

Ένας άλλος βουλευτής του CHP, ο Suat Özçağdaş, ο οποίος επίσης συμμετείχε σε μέλη του κόμματος στο επαρχιακό γραφείο, δήλωσε σε ζωντανή μετάδοση στο Halk TV ότι «δεν μας επιτρέπεται να εισέλθουμε ή να βγούμε από το κτίριο». Πρόσθεσε: «Το απορρίπτουμε αυτό. Αυτό είναι έργο του Ερντογάν, που ενεργεί σαν πραξικοπηματίας. Πώς μπορεί να αποκλειστεί η πρόσβαση στο επαρχιακό μας γραφείο; Ο πρόεδρός μας κάλεσε τον κυβερνήτη, ο οποίος αρνήθηκε οποιαδήποτε τέτοια εντολή. Αλλά η αστυνομία είναι εδώ. Επιβάλλουν μια άδικη απόφαση σε μια στιγμή που θα έπρεπε να βρίσκονται στο σπίτι τους. Η δικαστική εξουσία χρησιμοποιείται ως πολιτικό όπλο για την τρομοκράτηση της αντιπολίτευσης».

Οι δρόμοι πρόσβασης στο επαρχιακό γραφείο αποκλείστηκαν επίσης και αναπτύχθηκαν δυνάμεις των ΜΑΤ. Ένα άτομο συνελήφθη.