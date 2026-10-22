Σε ένορκη κατάθεση μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου καλείται να προχωρήσει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με εντολή της ομοσπονδιακής δικαστού Ενζολίκε Λετ, στο πλαίσιο της αγωγής ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει καταθέσει κατά του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου BBC για δυσφήμιση.

Το βρετανικό δίκτυο καταγγέλλει την πλευρά του Αμερικανού προέδρου για παρελκυστική τακτική κατά την προδικαστική διαδικασία. Σύμφωνα με το Associated Press, το BBC κατηγορεί τον Τραμπ και τους δικηγόρους του ότι καθυστερούν εσκεμμένα να παραδώσουν απαραίτητα αρχεία και να απαντήσουν ενόρκως, υπενθυμίζοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ακυρώσει προγραμματισμένη κατάθεση τον περασμένο Οκτώβριο.

Από την πλευρά τους, οι νομικοί εκπρόσωποι του Τραμπ απορρίπτουν τις κατηγορίες περί σκοπιμότητας, αποδίδοντας την καθυστέρηση στον φόρτο των προεδρικών του καθηκόντων.

Στο επίκεντρο της δικαστικής διαμάχης, η οποία ξεκίνησε με αγωγή στη Φλόριντα τον περασμένο Δεκέμβριο, βρίσκεται η προβολή μονταρισμένων αποσπασμάτων από την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021, μέσα από το ντοκιμαντέρ «Panorama».

Η εκπομπή μεταδόθηκε λίγο πριν από τις νικηφόρες για τον ίδιο προεδρικές εκλογές του 2024. Το ρεπορτάζ παρουσίαζε τον Τραμπ να προτρέπει τους υποστηρικτές του σε εισβολή στο Καπιτώλιο. Αν και το BBC έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη παραδεχόμενο ότι το μοντάζ ήταν παραπλανητικό, αρνείται τον ισχυρισμό περί δυσφήμισης.

Προκειμένου να αντικρούσει την τεράστια αξίωση αποζημίωσης, το δίκτυο ζητά πλέον αναλυτικά οικονομικά στοιχεία από το θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο και τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις του προέδρου, ένα αίτημα που οι δικηγόροι του χαρακτηρίζουν υπερβολικά ευρύ και άσχετο.

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς στο εσωτερικό του BBC. Η διαρροή ενός εσωτερικού υπομνήματος, το οποίο ανέφερε ότι το επίμαχο μοντάζ αποτελεί ενδεχόμενη απόδειξη πολιτικής μεροληψίας, οδήγησε σε σοβαρή κρίση δημοσίων σχέσεων και πυροδότησε τις παραιτήσεις υψηλόβαθμων στελεχών του οργανισμού.