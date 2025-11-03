Η αμερικανική δικαιοσύνη μπλόκαρε εκ νέου, ως τις 7 Νοεμβρίου, την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ, επιφέροντας πλήγμα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην αντιπαράθεσή του με δήμους και πολιτείες που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς.

Στην απόφασή της, την οποία είδε το AFP, η ομοσπονδιακή δικαστής Κάριν Ίμεργκουτ αναφέρει ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να εξετάσει την υπόθεση.

Ο Τραμπ θέλει να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Πόρτλαντ, που κυβερνάται από τους Δημοκρατικούς, για να προστατεύσει, όπως λέει, την αστυνομία μετανάστευσης (ICE), βασικό όργανο της πολιτικής του μαζικών απελάσεων παράτυπων μεταναστών, η οποία έγινε στόχος βίαιων διαδηλωτών.

Ήδη έχουν κατατεθεί πολλές προσφυγές κατά της ανάπτυξης στρατιωτικών της Εθνοφρουράς σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ, τις οποίες κυβερνούν Δημοκρατικοί.

«Από την αρχή αυτή η υπόθεση αφορούσε τον σεβασμό των γεγονότων –και όχι τα πολιτικά καπρίτσια του προέδρου– για την εφαρμογή του νόμου», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας του Όρεγκον Νταν Ρέιφιλιντ σε ανακοίνωσή του χθες Κυριακή το βράδυ μετά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου.

Η Δημοκρατική κυβερνήτης του Όρεγκον Τίνα Κότεκ χαρακτήρισε την απόφαση «νέα επιβεβαίωση της δημοκρατίας μας και του δικαιώματός μας να κυβερνάμε εμείς» την πολιτεία μας, ενώ κατήγγειλε «μια ανεπιθύμητη, ανώφελη και αντισυνταγματική στρατιωτική παρέμβαση».

Στα τέλη Σεπτεμβρίου ο Τραμπ είχε ανακοινώσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα στρατεύματα» για να προστατεύσει το Πόρτλαντ, το οποίο, όπως εκτίμησε, «σπαράσσεται από τον πόλεμο».

Στην απόφασή της η Ίμεργκουτ δήλωσε ότι δεν βρήκε «καμία αξιόπιστη απόδειξη», σύμφωνα με την οποία οι διαδηλώσεις μπροστά από το κτίριο της ICE «είχαν βγει εκτός ελέγχου».

Παράλληλα η δικαστής υπογράμμισε ότι οι διαδηλώσεις αυτές «μάλλον δεν εγείρουν κίνδυνο εξέγερσης».

Τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από το κτίριο της ICE, σύμφωνα με την Ίμεργκουτ, ήταν «μεμονωμένα και σποραδικά γεγονότα». Η ίδια επέμεινε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι «αυτά τα βίαια επεισόδια διαπράχθηκαν από μια οργανωμένη ομάδα που επιδόθηκε σε ένοπλες εχθροπραξίες με στόχο την κατάληψη ενός οργάνου διακυβέρνησης με παράνομα ή αντιδημοκρατικά μέσα».

Η Ίμεργκουτ πρόκειται να ανακοινώσει την τελική της απόφαση ως την Παρασκευή. Όποια και να είναι αυτή, όμως, το πιθανότερο είναι ότι θα αποτελέσει αντικείμενο έφεσης.

Τα δικαστήρια έχουν ήδη αναστείλει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο, όπως είχαν ζητήσει ο δήμαρχος της πόλης και ο Δημοκρατικός κυβερνήτης του Ιλινόι. Ο Τραμπ προσέφυγε στις 17 Οκτωβρίου στο Ανώτατο Δικαστήριο, ζητώντας την έγκρισή του για να συνεχίσει αυτήν την πολιτική.

Αλ.Π.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ