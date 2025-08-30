Ομοσπονδιακός δικαστής ανέστειλε χθες Παρασκευή την επέκταση της διαδικασίας «επιταχυνόμενης απομάκρυνσης» που προωθούσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κρίνοντας ότι παραβιάζει τα δικαιώματα μεταναστών και ενέχει κίνδυνο λανθασμένων απελάσεων.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε επεκτείνει από τον Ιανουάριο τη χρήση της διαδικασίας «επιταχυνόμενης απομάκρυνσης» (expedited removal) σε όλη τη χώρα, στοχεύοντας και άτομα που βρίσκονταν στις ΗΠΑ έως και δύο χρόνια. Η δικαστής Τζία Κομπ έκρινε ότι αυτή η επέκταση ενέχει σοβαρό κίνδυνο λανθασμένων απελάσεων, στερώντας από ανθρώπους το δικαίωμα να αποδείξουν τη νόμιμη παρουσία τους.

Στην 48σέλιδη απόφασή της, η Κομπ σημείωσε ότι η κυβέρνηση προέβαλε το «αξιοσημείωτο επιχείρημα» πως όσοι μπήκαν παράνομα στη χώρα δεν δικαιούνται καμία συνταγματική προστασία. Αν γινόταν δεκτό αυτό το σκεπτικό, τόνισε, «όχι μόνο οι μη πολίτες αλλά όλοι θα ήταν σε κίνδυνο». Η υπόθεση κατατέθηκε από την οργάνωση Make The Road New York, που στηρίζει τα δικαιώματα μεταναστών.

Η δικαστής διευκρίνισε ότι η απόφαση δεν αμφισβητεί την ισχύ του νόμου περί επιταχυνόμενης απομάκρυνσης στα σύνορα, αλλά την αυθαίρετη επέκτασή του. Η απόφαση αποτελεί νέο εμπόδιο στο σχέδιο του Τραμπ να απελάσει εκατομμύρια παράτυπους μετανάστες, ένα από τα βασικά σημεία της προεκλογικής του ατζέντας.

Πηγή: AFP