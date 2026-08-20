Με μια ιδιαίτερα κρίσιμη κατάθεση και μια συγκλονιστική διαμαρτυρία γονέων που έχασαν τα παιδιά τους σε περιστατικά τα οποία συνδέουν με τη χρήση των social media, συνεχίζεται σήμερα στην Καλιφόρνια η πολύκροτη δίκη της Meta ενώπιον της ομοσπονδιακής δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται 29 πολιτείες, οι οποίες έχουν προσφύγει κατά της μητρικής εταιρείας του Facebook και του Instagram, υποστηρίζοντας ότι οι πλατφόρμες σχεδιάστηκαν με τρόπο που τις καθιστά εξαιρετικά εθιστικές για τους ανήλικους.

Έξω από το δικαστήριο, όμως, η υπόθεση πήρε μια βαθιά ανθρώπινη και δραματική διάσταση.

Σχεδόν 600 ονόματα σε ένα πανό

Γονείς παιδιών που, σύμφωνα με τις οικογένειές τους, υπέστησαν σοβαρές συνέπειες από τη χρήση των social media συγκεντρώθηκαν έξω από το δικαστήριο μαζί με οργανώσεις για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο.

Ανάμεσά τους ξεχώριζε ένα τεράστιο πανό με σχεδόν 600 ονόματα παιδιών και νέων που, σύμφωνα με τις οικογένειές τους, έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικά που συνδέονται με τα social media. Ανάμεσα στα ονόματα υπήρχαν παιδιά μόλις 11, 13 και 14 ετών.

Οι οικογένειες υποστηρίζουν ότι πρόκειται μόνο για «την κορυφή του παγόβουνου» και ζητούν από τη Meta να λογοδοτήσει για τον τρόπο με τον οποίο σχεδίασε τις πλατφόρμες της και για την προστασία που προσφέρει στους ανήλικους.

Parents who say their children were harmed by social media spoke outside court as a landmark trial began over allegations that Meta intentionally designed Facebook and Instagram to addict young users, contributing to depression, anxiety and suicide https://t.co/UHi2NJ8GN6 pic.twitter.com/ZQlfB1Qzka — Reuters (@Reuters) August 18, 2026

«Ο γιος μου δεν αυτοκτόνησε»

Ιδιαίτερα συγκλονιστική ήταν η παρέμβαση της Lori Schott, μητέρας παιδιού το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, οδηγήθηκε στην αυτοκτονία σε σχέση με τη χρήση των social media.

Απευθυνόμενη προσωπικά στον Mark Zuckerberg και στον επικεφαλής του Instagram, Adam Mosseri, είπε με οργή και πόνο: «Ο γιος μου δεν αυτοκτόνησε», αποδίδοντας τον θάνατό του στη σχέση εξάρτησης που είχε αναπτύξει με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το μήνυμα των οικογενειών ήταν ξεκάθαρο: η τεράστια οικονομική και τεχνολογική ισχύς της Meta δεν μπορεί, όπως υποστηρίζουν, να λειτουργεί ως ασπίδα απέναντι στις ευθύνες της για τις συνέπειες των προϊόντων της.

Άλλοι γονείς μίλησαν για παιδιά που έβαλαν τέλος στη ζωή τους ή πέθαναν από υπερβολική δόση τοξικών ουσιών, ενώ οικογένειες περιέγραψαν και περιστατικά στα οποία τα παιδιά τους έγιναν στόχοι σεξουαλικής εκμετάλλευσης μέσω των πλατφορμών.

«Ήρθε η ώρα να δει το κοινό τι γνώριζαν»

Στο πλευρό των οικογενειών βρέθηκε και ο Lennon Torres της Heat Initiative, ο οποίος έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ένταση στη διαμαρτυρία.

«Οι πόρτες της αίθουσας του δικαστηρίου είναι ανοιχτές και είναι καιρός να δει το κοινό εκείνα τα οποία γνώριζαν όλο αυτό το διάστημα τα στελέχη της Meta», ανέφερε.

Οι γονείς, πάντως, δεν είναι ενάγοντες στη συγκεκριμένη δίκη. Οι προσωπικές τους υποθέσεις δεν εκδικάζονται εκεί. Η υπόθεση αφορά την προσφυγή των πολιτειών εναντίον της Meta.

Η παρουσία τους, ωστόσο, επιχειρεί να αναδείξει το ανθρώπινο κόστος πίσω από τις καταγγελίες: ότι οι φερόμενες αδυναμίες στον σχεδιασμό των πλατφόρμων και στην προστασία των ανηλίκων δεν αποτελούν, όπως υποστηρίζουν, ένα απλό τεχνικό ζήτημα, αλλά μια υπόθεση με τραγικές συνέπειες.

Η κατάθεση που μπορεί να «κάψει» τη Meta

Την ίδια ώρα, μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου συνεχίζεται η κατάθεση του Arturo Béjar, πρώην engineering manager του Facebook και πρώην συμβούλου της Meta για θέματα ασφάλειας.

Ο Béjar είναι ο πρώτος μάρτυρας που καταθέτει από την πλευρά των πολιτειών και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, η Meta γνώριζε από τις εσωτερικές της έρευνες ότι οι έφηβοι αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα στις πλατφόρμες της. Άγχος, κατάθλιψη, αυτοκτονικός ιδεασμός, παρενόχληση και ανεπιθύμητες σεξουαλικές προσεγγίσεις φέρεται να είχαν καταγραφεί, χωρίς –όπως υποστηρίζει ο ίδιος– να υπάρξει επαρκής αντιμετώπιση.

«Είχα ενημερώσει προσωπικά τον Ζούκερμπεργκ περίπου 100 φορές»

Μια από τις πιο βαριές καταγγελίες του πρώην στελέχους αφορά τον ίδιο τον Mark Zuckerberg.

Όπως μετέδωσε ο Guardian, ο Béjar υποστήριξε ότι είχε ενημερώσει προσωπικά τον Zuckerberg περίπου 100 φορές για τους κινδύνους, χωρίς, όπως είπε, οι προειδοποιήσεις του να αντιμετωπιστούν με τον τρόπο που απαιτούσαν.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι η Meta άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούσε τη βλάβη που υφίσταντο οι χρήστες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εταιρεία έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στις παραβιάσεις των κανόνων περιεχομένου και μικρότερη στο κρίσιμο ερώτημα: αν οι ίδιοι οι χρήστες υφίσταντο πραγματική βλάβη.

Και αυτό μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.

Οι πολιτείες δεν επιχειρούν απλώς να αποδείξουν ότι υπήρχαν προβλήματα στις πλατφόρμες. Θέλουν να καταδείξουν ότι η ηγεσία της Meta γνώριζε τους κινδύνους και, παρά τις προειδοποιήσεις, δεν έκανε αρκετά για να τους αντιμετωπίσει.

Η Meta προσπάθησε να τον αποκλείσει από τη δίκη

Πριν ακόμη αρχίσει η κατάθεση, η Meta είχε ζητήσει να αποκλειστεί ο Béjar ως μάρτυρας, επικαλούμενη μεταξύ άλλων τη διαγραφή επικοινωνιών του μέσω Signal.

Η δικαστής Yvonne Gonzalez Rogers απέρριψε το αίτημα της εταιρείας και επέτρεψε την κατάθεσή του.

Έτσι, ο Béjar βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο μιας δίκης που πλέον δεν αφορά μόνο αλγορίθμους, σχεδιασμό και πολιτικές προστασίας.

Πίσω από τις νομικές αντιπαραθέσεις, οι οικογένειες έξω από το δικαστήριο υπενθυμίζουν ότι για κάποιους ανθρώπους η υπόθεση έχει ήδη πάρει την πιο τραγική δυνατή τροπή: έχει κόστος ανθρώπινες ζωές.

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