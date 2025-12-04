Η πρώην επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φεντερίκα Μογκερίνι, σε βάρος της οποίας έχουν απαγγελθεί κατηγορίες στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά σχετικά με την ανάθεση ενός συμβολαίου από την ΕΕ στο Κολέγιο της Ευρώπης το οποίο η Μογκερίνι διευθύνει, έδωσε εξηγήσεις «με πλήρη διαφάνεια» στους ανακριτές, διαβεβαίωσε σήμερα η δικηγόρος της το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η ανάκριση πήγε πολύ καλά, διήρκεσε πάρα πολύ, αλλά με πλήρη διαφάνεια και με ηρεμία», δήλωσε η δικηγόρος Μαριαπάολα Κέρκι.

Η Μογκερίνι, η οποία είχε διατελέσει επικεφαλής της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ (EEAS) από το 2014 ως το 2019, ανακρίθηκε προχθές, Τρίτη, για δέκα ώρες από τη βελγική ομοσπονδιακή αστυνομία στην Μπρυζ, την πόλη όπου βρίσκεται το Κολέγιο της Ευρώπης, πριν αφεθεί ελεύθερη.

🔵Federica #Mogherini formalmente indagata per frode e corruzione negli appalti, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale. Con lei coinvolti con le stesse accuse anche Stefano Sannino e Cesare Zegretti. Lo comunica la Procura europea: nessun pericolo di fuga. pic.twitter.com/WvKrFiWuQL — Rai Radio1 (@Radio1Rai) December 3, 2025

Η Ιταλίδα, πρώην υπουργός, είναι εδώ και πέντε χρόνια η διευθύντρια του Κολεγίου της Ευρώπης, το οποίο εκπαιδεύει μεγάλο αριθμό Ευρωπαίων δημόσιων λειτουργών. Οι ανακριτές θέλουν να διαπιστώσουν, αν το 2021-2022 το εν λόγω εκπαιδευτικό ίδρυμα βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση σε διαγωνισμό, για ένα συμβόλαιο της EEAS για την εκπαίδευση μελλοντικών διπλωματών της ΕΕ.

La sig.a #Mogherini, quella brava scelta dal senatore semplice di Rignano – che il mondo voleva rottamare – per coprire il dicastero degli #Esteri, accusata di frode e corruzione. Avrà anche lei buttato i soldi nel cesso alla #Panzeri maniera? Ah, il #PD! Brave persone. pic.twitter.com/9mZX8IGTWv — Leonardo Gallo (@LeonhardHahn) December 2, 2025



Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή εισαγγελία, η έρευνα αφορά υποψίες για «απάτη και διαφθορά στο πλαίσιο διαγωνισμών για συμβόλαια του δημοσίου, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου». Εκτός από τη Μογκερίνι, κατηγορίες έχουν επίσης απαγγελθεί εις βάρος δύο προσώπων. Πρόκειται για τον Τσέζαρε Ζεγκρέτι, συνδιευθυντή του Κολεγίου της Ευρώπης αρμόδιο για την εκπαίδευση και τα προγράμματα, και τον Στέφανο Σανίνο, υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος ανακοίνωσε προχθές (2/12) ότι παραιτείται από τα καθήκοντά του.

Από την πλευρά της, η Φεντερίκα Μογκερίνι διαβεβαίωσε ότι το Κολέγιο της Ευρώπης ανέκαθεν σεβόταν «τα υψηλότερα κριτήρια ακεραιότητας και δίκαιης αντιμετώπισης». Πρόσθεσε πως έχει «πλήρη εμπιστοσύνη» ότι η δικαιοσύνη θα το αναγνωρίσει.

No apology, no admission of error, no stepping back, no resignation. College of Europe chief Federica Mogherini’s statement tonight 👇 pic.twitter.com/1onArq49VN — Eddy Wax ✍️ (@EddyWax) December 3, 2025

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η άρση της κράτησης της Μογκερίνι τη νύκτα της Τρίτης (2/12) προς Τετάρτη (3/12), δεν συνοδεύθηκε από μέτρο περιορισμού των μετακινήσεών της. Η αστυνομία ανακοίνωσε στους τρεις υπόπτους τις κατηγορίες σε βάρος τους, παρουσία του ανακριτή και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, επειδή ο ανακριτής έκρινε ότι δεν υπάρχει «κίνδυνος φυγής», σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Πηγή: ΑΠΕ