Πολιτικός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) θεωρεί αιτιολογημένη την επίθεση του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, για την οποία μάλιστα η γερμανική Κυβέρνηση είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων. Αντίθετη άποψη εκφράζει ο αρχηγός της Αριστεράς.

«Το Ιράν δεν έχει ακόμη αναγνωρίσει το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ, και δεν έχει εγκαταλείψει το στρατιωτικό πυρηνικό του πρόγραμμα. Όλες οι διαπραγματεύσεις έχουν αποτύχει – και αυτή είναι η συνέπεια που πρέπει τώρα να υποστεί το Ιράν», δήλωσε ο αρμόδιος του CDU για θέματα εξωτερικής πολιτικής Ρόντεριχ Κιζεβέτερ στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD.

Ο προερχόμενος από τους Πράσινους, πρόεδρος της Γερμανο-ισραηλινής Εταιρίας Φόλκερ Μπεκ, τόνισε από την πλευρά του, ότι η επίθεση είναι δικαιολογημένη, καθώς «η ύπαρξη και η ασφάλεια του Ισραήλ απειλούνται συνεχώς από το ιρανικό καθεστώς, εδώ και χρόνια». «Όταν ένα κράτος αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή απειλή, η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να παραμένει σιωπηλή ή να υποβαθμίζει την κατάσταση. Το Ιράν αγνοεί και παραβιάζει συστηματικά το ‘Αρθρο 2 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Όποιος αρνείται ανοιχτά την ύπαρξη και την ασφάλεια ενός κράτους μέλους του ΟΗΕ, ενώ ταυτόχρονα εργάζεται σε πυρηνικά και πυραυλικά προγράμματα, δημιουργεί μια συγκεκριμένη απειλή κατά της οποίας το πληττόμενο κράτος έχει το δικαίωμα να αμυνθεί και πρέπει να ενεργήσει έγκαιρα», δήλωσε ο κ. Μπεκ και κάλεσε τη Γερμανία να στηρίξει ανοιχτά το Ισραήλ: «Για τη Γερμανία, αυτό συνεπάγεται μια σαφή υποχρέωση: Η ύπαρξη και η ασφάλεια του Ισραήλ αποτελούν μέρος του λόγου ύπαρξής μας. Αυτό πρέπει τώρα να αντικατοπτρίζεται σε μια σαφή πολιτική στάση και συγκεκριμένη υποστήριξη». Εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής Kυβέρνησης είχε προηγουμένως διευκρινίσει ότι είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την ισραηλινή στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν, και ότι βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους Ευρωπαίους εταίρους της.

Την επίθεση του Ισραήλ καταδίκασε, αντιθέτως, ο αρχηγός της Αριστεράς Γιαν φαν ‘Ακεν, τονίζοντας ότι «προκαλεί μεγάλο κίνδυνο για τους ανθρώπους και για την περιοχή και υπονομεύει την διπλωματική πρόοδο στη διαμάχη για τα πυρηνικά». Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ «θέλουν να προκαλέσουν αλλαγή καθεστώτος με βόμβες», δήλωσε και ζήτησε άμεση αποκλιμάκωση προκειμένου να προστατευθεί ο άμαχος πληθυσμός, τόσο στο Ιράν, όσο και στο Ισραήλ.

Στο Βερολίνο, όπου για σήμερα το απόγευμα έχει προγραμματιστεί διαδήλωση εναντίον του ιρανικού καθεστώτος, η Aστυνομία ανακοίνωσε ότι υπό το φως των νέων εξελίξεων θα κινητοποιηθούν μεγαλύτερες δυνάμεις περιφρούρησης. «Δεδομένων των τρεχουσών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ στενά και βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις αρμόδιες Αρχές Ασφαλείας. Μετά την τελευταία κλιμάκωση, κινητοποιούμε περισσότερους αστυνομικούς», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

