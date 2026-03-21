Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, εμφανίστηκε στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μια δήλωση που αποδίδεται στον Εσμάιλ Καάνι (φωτό).

Ο Καάνι είναι ο αρχηγός του Σώματος της Δύναμης Κούντς της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς (IRGC-QF), το οποίο είναι υπεύθυνο για τις επιχειρήσεις του IRGC στο εξωτερικό.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν τη δήλωση, η οποία απευθύνεται στους διοικητές και τους ηγέτες του «Άξονα της Αντίστασης» – της συμμαχίας των συμμάχων και των αντιπροσώπων του Ιράν.

Στη δήλωση, ο Καάνι υποστηρίζει ότι η απουσία υψηλόβαθμων προσώπων δεν αποδυναμώνει το κίνημα.

Δηλώνει ότι, αν και ο «ηγέτης των μαρτύρων της αντίστασης» δεν είναι πλέον παρών, η ιδεολογική πορεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας υπό τον ιδρυτή της Ρουχολά Χομεϊνί και τον εκλιπόντα Αλί Χαμενεΐ θα συνεχιστεί με «σταθερότητα και εξουσία» υπό τον νέο Ανώτατο Ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Η τάση των ιρανικών μέσων ενημέρωσης να δημοσιεύουν γραπτά μηνύματα που αποδίδονται σε Ιρανούς αξιωματούχους και διοικητές φαίνεται να αυξάνεται στο Ιράν. Σήμερα, ένα γραπτό μήνυμα που αποδίδεται στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διαβάστηκε δυνατά από τον παρουσιαστή της κρατικής τηλεόρασης.

Αυτό αντιπροσώπευε μια έντονη διαφορά σε σύγκριση με τα μηνύματα που έδινε ο πατέρας του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος παραδοσιακά παρέδιδε το μήνυμα μπροστά στην κάμερα.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος επιλέχθηκε ως διάδοχος του πατέρα του νωρίτερα αυτό το μήνα, δεν έχει εμφανιστεί ακόμη αυτοπροσώπως – ούτε έχει κινηματογραφηθεί ή φωτογραφηθεί – από τότε που επιλέχθηκε. Μέχρι στιγμής, έχουν δημοσιευτεί από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αρκετά γραπτά μηνύματα του ίδιου.

ΠΗΓΗ: BBC