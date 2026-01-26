Ο Δήμαρχος Πάφου, Φαίδων Φαίδωνος, προέβη σε δημόσια δήλωση, με την οποία αποδίδει τα όσα αναφέρονται σε βάρος του, για τον ξυλοδαρμό της συζύγου του, σε «ανηλεή πόλεμο» από «μια εγχώρια συμμαχία πολιτικής και οικονομικής διαπλοκής και οργανωμένου εγκλήματος».

«Καλωσορίζω την έρευνα για να καθαρίσω το όνομά μου. Και βεβαίως μετά θα είναι η σειρά μου να μιλήσω», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ακολουθεί η δήλωσή του:

Δημόσια Δήλωση Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος

«Τις τελευταίες μέρες, και υπό την πίεση επερχόμενων εξελίξεων, μια εγχώρια συμμαχία πολιτικής και οικονομικής διαπλοκής και οργανωμένου εγκλήματος δίνει αγώνα να εξουδετερώσει τους εχθρούς της. Ήδη ξεκίνησε ανηλεής πόλεμος εναντίον μου, με όμηρο την οικογένειά μου και με ιστορίες που αναπαράγονται χωρίς αποτέλεσμα επί δέκα περίπου χρόνια.

Σας περίμενα.

Σήμερα ενημερώθηκα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ότι ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα για ισχυρισμούς που προέρχονται από γυναίκα η οποία φαίνεται να διαμένει στην Ρωσία. Τίποτα από όλα αυτά που λέγονται για μένα και την σύζυγό μου δεν ισχύουν. Έχουμε μια υπέροχη οικογένεια με δύο παιδιά, που όμως είναι σε ηλικία που καταλαβαίνουν.

Καλωσορίζω την έρευνα για να καθαρίσω το όνομά μου. Και βεβαίως μετά, θα είναι η σειρά μου να μιλήσω.

Τα κυκλώματα διαφθοράς, οργανωμένου εγκλήματος και μαύρου πολιτικού χρήματος καταστρέφουν την πραγματική πρόοδο και το μέλλον αυτού του τόπου με το χειρότερο τρόπο. Αυτά που συμβαίνουν πίσω από το σκηνικό της δημοσιότητας είναι αδιανόητα και επικίνδυνα για το λαό μας και την επιβίωσή του. Η εξουσία, όμως, που εδραίωσαν, τρίζει και το ξέρουν.

Είναι γνωστό ότι η πολιτική μου παρουσία και οι επώνυμες καταγγελίες μου τους έχουν θορυβήσει. Γι’ αυτό συνεργάζονται για το πώς θα με εξοντώσουν, αποπροσανατολίζοντας την κοινή γνώμη.

Άλλωστε γνώριζα, και έχω τοποθετηθεί σχετικά, πως ο πόλεμος αυτός που διεξάγεται εναντίον μου, θα είναι συνεχής και ανελέητος. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζω και είμαι σίγουρος ότι θα αντιμετωπίσω, παρά το βαρύ προσωπικό και οικογενειακό κόστος, θα συνεχίσω την προσπάθεια για κάθαρση.

Οι πολίτες γνωρίζουν ποιος είμαι, τι λέω και τι κάνω. Τους έχω εμπιστοσύνη.

Ξέρω ότι αυτοί που θέλουν να με εξαφανίσουν είναι αποφασισμένοι. Γιατί έχουν πολλά να χάσουν αν δεν εξαφανιστώ. Αλλά είμαι κι εγώ αποφασισμένος, και θα είμαι παρών μέχρι τέλους».

Αυτεπάγγελτη έρευνα από τις Κυπριακές Αρχές

Υπενθυμίζεται ότι οι Κυπριακές Αρχές ξεκίνησαν αυτεπάγγελτη έρευνα, έπειτα από τη δημοσιοποίηση ιατρικών πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων στο διαδίκτυο, μέσω λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται η 43χρονη Ιωάννα Φωτίου, γνωστή με το ψευδώνυμο «Annie Alexui».

Το υλικό συνοδεύεται από σοβαρούς ισχυρισμούς περί ενδοοικογενειακής βίας, με φερόμενο θύμα τη σύζυγο του Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος και θύτη τον ίδιο.

Σύμφωνα με τα επίμαχα έγγραφα, η σύζυγος του Δημάρχου εμφανίζεται να είχε καταγγείλει περιστατικό ξυλοδαρμού από τον σύζυγό της Φαίδωνα Φαίδωνος, εξασφαλίζοντας σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η καταγγελία αποσύρθηκε σε μεταγενέστερο στάδιο, χωρίς η Αστυνομία να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες.

Σε δηλώσεις του, ο εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, Χριστόδουλος Κόνσολος, ανέφερε ότι η υπόθεση αφορά «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα», διευκρινίζοντας πως η Αστυνομία θα τοποθετηθεί δημόσια, μόνο εφόσον προκύψουν συγκεκριμένα ευρήματα και συμπεράσματα, από την έρευνα.

Διαψεύδει τις καταγγελίες η σύζυγος του Δημάρχου

Μετά από έντονο διαδικτυακό διάλογο μεταξύ της Λουΐζας Ανδρέου και της «Annie Alexui», η πρώτη, προχώρησε σε ανάρτηση στο Facebook, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς και κάνοντας λόγο για «συντονισμένη επίθεση» με πολιτικά κίνητρα.

Τόνισε ότι εδώ και χρόνια ζει «αρμονικά» με τον σύζυγό της και κάλεσε να μείνουν τα «πολιτικά παιγνίδια» μακριά από την οικογένειά της.

Στην ανάρτηση αυτή, ωστόσο, δεν υπήρξε καμία αναφορά στα ιατρικά και νοσοκομειακά έγγραφα που κυκλοφόρησαν, τα οποία σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της «Annie Alexui», συνδέονται με παλαιότερο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Το πρωί της Δευτέρας 26/1, η σύζυγος του Δημάρχου επανήλθε με νέα ανάρτησή της, δηλώνοντας ότι ουδέποτε προέβη σε καταγγελία ξυλοδαρμού της εις βάρος του Φαίδωνα Φαίδωνος στην Αστυνομία.

Και αυτή τη φορά, πάντως, απέφυγε να σχολιάσει ευθέως τα ιατρικά πιστοποιητικά που την εμφανίζουν να φέρει τραύματα, με αναφορά ότι προέρχονται από τον σύζυγό της.

Πολιτικές προεκτάσεις και δημόσιες παρεμβάσεις

Η υπόθεση δεν περιορίστηκε στο επίπεδο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς πολύ σύντομα απέκτησε πολιτικές διαστάσεις. Ακολούθησαν δημόσιες τοποθετήσεις και προκλήσεις προς τον Δήμαρχο Πάφου να τοποθετηθεί επί της ουσίας.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρέμβαση του πρώην Δημάρχου Πάφου, Σάββα Βέργα – ο οποίος να σημειώσουμε ότι έχει καταδικαστεί σε μεγάλη υπόθεση απάτης – επικαλούμενος το δημοσιοποιημένο υλικό, κάλεσε δημόσια τον Φαίδωνα Φαίδωνος να απαντήσει και να «αποδείξει» ότι είναι «καθαρός».

Η περίπτωση του Δημάρχου Πάφου θεωρείται ιδιαιτέρως ευαίσθητη, καθώς φέρεται να προετοιμάζεται για διεκδίκηση της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2028.

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια προβάλλεται ως πολέμιος της διαφθοράς, δημοσιοποιώντας στοιχεία για τη δράση του υποκόσμου και τις διασυνδέσεις του με πολιτικά πρόσωπα και την Αστυνομία.

Ποια είναι η «Annie Alexui»

Η Ιωάννα Φωτίου, που φέρεται να βρίσκεται πίσω από τη δημοσιοποίηση του υλικού, απασχολεί την επικαιρότητα και για άλλες υποθέσεις.

Καταζητείται με διεθνές ένταλμα σύλληψης ως ύποπτη για αδικήματα που αφορούν παραβιάσεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, δημοσίευση ψευδών ειδήσεων και παρενόχληση.

Τα υπό διερεύνηση αδικήματα φέρονται να διαπράχθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025 σε Πάφο και Λεμεσό, ενώ συνολικά εκκρεμούν 13 εντάλματα σύλληψης εις βάρος της.

Επίσης εις βάρος της έχουν υποβληθεί καταγγελίες από πολιτικά πρόσωπα, επιχειρηματίες και αστυνομικούς, τους οποίους έχει κατηγορήσει δημοσίως μέσω βίντεο στα social media, για εξαιρετικά σοβαρά αδικήματα, όπως εμπόριο ναρκωτικών, παιδοφιλία και ανθρωποκτονίες.

Η ίδια δηλώνει ότι βρίσκεται στη Μόσχα, όπου, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, έχει ζητήσει και λάβει πολιτικό άσυλο. Νομικοί και αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι, υπό τα σημερινά δεδομένα, η εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης και η έκδοσή της στην Κύπρο από τις ρωσικές Αρχές θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη, ιδίως μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, και τη διακοπή της διπλωματικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.