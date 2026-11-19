Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν θα έχουν διμερή συνάντηση στη Σεντζέν (νότια Κίνα) πριν από την άνευ προηγουμένου τριμερή σύνοδό τους με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος αυτός, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δεν διευκρίνισε την ώρα της συνάντησης, ούτε τη διάρκειά της, ούτε πού ακριβώς θα γίνει.

Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να αναχωρήσει από την Σεντζέν μετά την τριμερή σύνοδο.