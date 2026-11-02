Πολιτικό «σεισμό» στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών στο Μίσιγκαν προκάλεσε η απόφαση της βουλευτού Χέιλι Στίβενς να στηρίξει ανοιχτά τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο, Μάικ Ρότζερς, μόλις δύο εικοσιτετράωρα πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές για τη Γερουσία.

Η αποστασιοποίησή της από τον υποψήφιο του δικού της κόμματος, Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ, επισημοποιήθηκε μέσω ενός βίντεο στην πλατφόρμα «X», όπου η Στίβενς ανακοίνωσε τη «στήριξή της στον Μάικ Ρότζερς για τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών». Λίγο αργότερα, μάλιστα, εμφανίστηκε στο πλευρό του Ρότζερς κατά τη διάρκεια λειτουργίας σε εκκλησία της αφροαμερικανικής κοινότητας.

Η κίνηση αυτή αποτελεί το αποκορύφωμα μιας έντονης εσωκομματικής ρήξης. Η Στίβενς και ο Ελ Σαγιέντ, ο οποίος την είχε κερδίσει με οριακή διαφορά στις προκριματικές εκλογές, βρίσκονταν εδώ και καιρό σε ανοιχτή σύγκρουση με επίκεντρο την αμερικανική εξωτερική πολιτική για το Ισραήλ. Ο προοδευτικός υποψήφιος έχει χαρακτηρίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα ως γενοκτονία και πιέζει για τον τερματισμό της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας.

Η ένταση κορυφώθηκε το Σάββατο, όταν ο Ελ Σαγιέντ ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί την παρουσία της μετριοπαθούς βουλευτού στην προεκλογική του συγκέντρωση, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι δεν «θέλει την απόσπαση της προσοχής του». Ως απάντηση, η Στίβενς δήλωσε στο βίντεό της πως «δεν έχει θέση στην προεκλογική εκστρατεία του Αμπντούλ», κατηγορώντας τον παράλληλα ότι καλλιεργεί ρητορική «μίσους».

Από την πλευρά του, ο Ελ Σαγιέντ, ο οποίος διεκδικεί να γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος γερουσιαστής στην ιστορία των ΗΠΑ, υποβάθμισε το γεγονός. Ερωτηθείς για τη στάση της Στίβενς, απάντησε ότι δεν «σκέφτεται τη Χέιλι Στίβενς», τονίζοντας πως «ενδιαφέρεται λιγότερο για τη μικροπολιτική και περισσότερο για τη δημόσια πολιτική».

Η απρόσμενη αυτή εξέλιξη δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έσπευσε να την εργαλειοποιήσει μέσω της πλατφόρμας Truth Social. «Ουάου, αυτό είναι εκπληκτικό!» έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «η Χέιλι είπε αυτό που λίγοι τολμούν να πουν». Ο Τραμπ εξήρε την «αφοσίωση» και το «θάρρος» της, κάνοντας ειδική μνεία στην επιρροή που διαθέτει στους Εβραίους και τους Αφροαμερικανούς ψηφοφόρους.

Μέχρι στιγμής, οι δημοσκοπήσεις δίνουν στον Ελ Σαγιέντ ένα ελαφρύ προβάδισμα έναντι του Ρότζερς. Η συγκεκριμένη έδρα θεωρείται ζωτικής σημασίας για το Δημοκρατικό Κόμμα στον αγώνα του να εξασφαλίσει την πλειοψηφία στη Γερουσία για τα δύο τελευταία χρόνια της δεύτερης θητείας του Τραμπ. Σε μια τόσο οριακή αναμέτρηση, οι ψήφοι της εβραϊκής και της αφροαμερικανικής κοινότητας του Μίσιγκαν, οι οποίες παραδοσιακά στηρίζουν τους Δημοκρατικούς, αναμένεται να κρίνουν το τελικό αποτέλεσμα.