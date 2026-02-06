Δεν είναι απλώς ένα κομμάτι χαρτί. Είναι η αρχή μιας περιπέτειας που προορίζεται να γράψει ιστορία στην τεχνολογία.

Η πρώτη επιταγή που υπέγραψαν ο Steve Jobs και ο συνεργάτης του Steve Wozniak, συνιδρυτής της Apple, ονομαστικής αξίας 500 δολαρίων, στις 16 Μαρτίου 1976, προορισμένα για τον σχεδιαστή Howard Cantin, τον σχεδιαστή της μητρικής κάρτας του Apple-1, πωλήθηκε στην ηλεκτρονική δημοπρασία της RR Auction στη Βοστώνη αντί του ποσού των 2,4 εκατ. δολαρίων, δηλαδή πέντε φορές πάνω από την αρχική εκτίμηση.

«Πρόκειται για το πιο σημαντικό οικονομικό έγγραφο στην ιστορία της Apple», λέει ο Bobby Livingston, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του οίκου δημοπρασιών.

Παράλληλα πωλήθηκε επίσης online και ένα πρωτότυπο του υπολογιστή φτιαγμένο από υαλοβάμβακα.