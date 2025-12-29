Ξεκάθαρο μήνυμα ότι το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου θα πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα στην Ουκρανία έστειλε τη Δευτέρα (29/12) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσω της εφαρμογής WhatsApp, πρόσθεσε ότι για να διενεργηθεί ένα τέτοιο δημοψήφισμα χρειάζεται μια κατάπαυση πυρός τουλάχιστον 60 ημερών, με τη Ρωσία να μην φαίνεται διατεθειμένη να αποδεχθεί κάτι τέτοιο.

Παράλληλα ο ίδιος αποκάλυψε ότι το προσχέδιο προβλέπει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για 15 χρόνια για το πλαίσιο ειρήνης που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει σε μια συνάντηση τις επόμενες ημέρες, στην Ουκρανία, μεταξύ Ουκρανών, Αμερικανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων για να προχωρήσουν οι συνομιλίες που έχουν στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Τις επόμενες ημέρες, θέλουμε να διοργανώσουμε μια συνάντηση σε επίπεδο συμβούλων. Ο Ρουστέμ Ουμέροφ (ο Ουκρανός διαπραγματευτής) είναι ήδη σε επαφή με τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους συμβούλους. Θέλουμε η συνάντηση αυτή να γίνει τελικά στην Ουκρανία και πιστεύω ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν γι’ αυτό», δήλωσε ο Ζελένσκι σε διαδικτυακή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Η Ουκρανία θα άρει τον στρατιωτικό νόμο, που απαγορεύει στους Ουκρανούς σε στρατεύσιμη ηλικία να φύγουν από τη χώρα, μόνο μετά το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία και αφού έχει λάβει εγγυήσεις ασφαλείας, δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Θέλουμε όλοι να τελειώσει ο πόλεμος και μόνο τότε θα αρθεί ο στρατιωτικός νόμος. Ωστόσο, η άρση του στρατιωτικού νόμου θα γίνει όταν η Ουκρανία θα έχει λάβει εγγυήσεις ασφαλείας. Χωρίς εγγυήσεις ασφαλείας, ο πόλεμος αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει τερματιστεί εντελώς», δήλωσε ο ίδιος.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσω WhatsApp, ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι είχε ζητήσει από τον Αμερικανό πρόεδρο να παράσχει εγγυήσεις για έως 50 χρόνια.