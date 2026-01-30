Το ζήτημα της υγείας του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επαναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, τα οποία επικαλούνται την άποψη ειδικών. Τα χέρια του που είναι γεμάτα μαύρες και μπλε μελανιές, οι αστράγαλοί του που είναι πρησμένοι, και το ότι αποκοιμιέται κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων του υπουργικού συμβουλίου, είναι κάποιες ενδείξεις ότι έχει ήδη υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο και το έκρυψε, σύμφωνα με ειδικούς.

Τι υποστηρίζει κορυφαίος Αμερικανός, πρώην Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Johns Hopkins

Η πνευματική διαύγεια του Ντόναλντ Τραμπ, σε συνδυασμό με τον εκρηκτικό χαρακτήρα του μπορεί να έχει ολέθριες συνέπειες, όπως υποστηρίζουν ειδικοί. «Ρίξτε μια καλή ματιά στον Ντόναλντ Τραμπ σήμερα, γιατί αυτός είναι ο καλύτερος Ντόναλντ Τραμπ που θα δείτε ποτέ», επισημαίνει στην Express ο Αμερικανός ψυχοθεραπευτής δρ Τζον Γκάρτνερ, συγγραφέας και πρώην επίκουρος καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Johns Hopkins . Την ίδια στιγμή, τονίζει ότι «Όλα δείχνουν ότι πάσχει από άνοια, η οποία θα χειροτερεύει, και ο ρυθμός επιτάχυνσης της παρακμής θα αυξάνεται. Κατευθυνόμαστε προς την Αποκάλυψη, γιατί δεν έχει καμία αίσθηση κρίσης και καμία έγνοια για τις συνέπειες των πράξεών του στον κόσμο».

Υπενθυμίζεται ότι οΤραμπ εξελέγη τον Νοέμβριο του 2024, αφού έκανε προεκλογική εκστρατεία εναντίον του 81χρονου προέδρου που αποκαλούσε «κοιμήση Τζο» Μπάιντεν, ο οποίος εμφάνιζε ανησυχητικά σημάδια γήρανσης: περπατούσε με αργό, συρόμενο βήμα, σκοντάφτει περιστασιακά, δυσκολευόταν να βρει τις σωστές λέξεις και έχανε τον ειρμό του. Μέχρι πριν από δύο χρόνια, ο Τραμπ έδειχνε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Ωστόσο, κλείνοντας τα 80 έτη τον Ιούνιο, σύμφωνα με ειδικούς που τον παρατηρούν φαίνεται να παρουσιάζει μια ραγδαία επιδείνωση τόσο στην πνευματική όσο και στη σωματική του υγεία, με τον ειρμό της σκέψης του να εκτροχιάζεται συχνά με εντυπωσιακό τρόπο.

«Ανεξέλεγκτος, ασυγκράτητος και ασταθής»

«Είναι ανεξέλεγκτος, ασυγκράτητος και ασταθής. Ο Μπάιντεν ήταν ουσιαστικά ακίνδυνος και δεν αποτελούσε απειλή με τον τρόπο που αποτελεί ο Τραμπ, γιατί η άνοια του Τραμπ θα συνεχίσει να κλιμακώνεται», τονίζει ο Τζον Γκάρτνερ.

Η συζήτηση για την υγεία του προέδρου των ΗΠΑ αναζωπυρώθηκε αυτή την εβδομάδα, ύστερα από διαρροή που ήθελε τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο, σύμμαχο του Τραμπ, να εκφράζει τις ανησυχίες του σε ιδιωτικές συζητήσεις με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες για την «ψυχολογική κατάσταση« του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με τη διαρροή, η οποία διαψεύστηκε κατηγορηματικά τόσο από τον ίδιο τον Φίτσο, όσο και από τον Λευκό Οίκο, ο Σλοβάκος πρωθυπουργός φέρεται να είπε πως η κατάσταση είναι «επικίνδυνη».

Οι δημόσιες εμφανίσεις του προκαλούν συζητήσεις

Στην πραγματικότητα, οι δημόσιες εμφανίσεις του ίδιου του Τραμπ είναι που προκαλούν συζητήσεις. Την περασμένη εβδομάδα, σχολιάζει η Express, όταν ρωτήθηκε για τη νόσο Αλτσχάιμερ που ταλαιπώρησε τον πατέρα του, τα τελευταία χρόνια της ζωής του, απάντησε: «Σε μια ορισμένη ηλικία, γύρω στα 86, 87, άρχισε να παθαίνει, πώς το λένε…;» είπε, χάνοντας ξαφνικά τα λόγια του. Καθώς κοίταζε γύρω του ζητώντας βοήθεια, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, τον βοήθησε: «Αλτσχάιμερ». «Λοιπόν, εγώ δεν το έχω», διαβεβαίωσε ο Τραμπ. «Δεν το σκέφτομαι καθόλου».

«Έχει πάθει εγκεφαλικό»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να μην ανησυχεί αλλά οι ιατρικοί ειδικοί ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για τη γνωστική και σωματική του επιδείνωση. Εδώ και μήνες χρησιμοποιεί μακιγιάζ για να καλύψει τις μελανιές στο δεξί του χέρι, τις οποίες ισχυρίστηκε ότι προκλήθηκαν από «σφίξιμο χεριών όλη μέρα, κάθε μέρα», και παίρνει καθημερινά ασπιρίνη που αραιώνει το αίμα. Ο Τραμπ λέει ότι λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για τον έλεγχο της χοληστερίνης του και για μια δερματική πάθηση.

Στο Νταβός της Ελβετίας την περασμένη εβδομάδα κατέβηκε τα σκαλιά του Air Force One με διστακτική προσοχή, περπατώντας με βηματισμό που θύμιζε τον Μπάιντεν. Οι πρησμένοι αστράγαλoί του ξεχείλιζαν πάνω από τα παπούτσια του, αποτέλεσμα χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας. Ως ο γηραιότερος άνθρωπος που ανέλαβε ποτέ την προεδρία των ΗΠΑ, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι λαμβάνει καθημερινά 325 mg ασπιρίνης για αραίωση του αίματος — τέσσερις φορές τη συνιστώμενη δόση. Πρόκειται όμως και για την ακριβή δοσολογία που συνιστάται σε ασθενείς που έχουν ήδη υποστεί εγκεφαλικό, για την αποτροπή υποτροπής.

Ο γιατρός και κλινικός καθηγητής δρ Μπρους Ντέιβιντσον ανέφερε στην Express: «Όταν το διάβασα αυτό, είπα: “Λοιπόν, έχει πάθει εγκεφαλικό και παίρνει τη σωστή αγωγή”. Τον είδα να κρατά το δεξί του χέρι με το αριστερό, κάτι που είναι συνηθισμένο και ακούσιο σε ανθρώπους που έχουν υποστεί εγκεφαλικό και έχουν αδυναμία». Η ακοή του Τραμπ φαίνεται επίσης να έχει επιδεινωθεί, και όλο και πιο συχνά ζητά από τους συνομιλητές του να επαναλάβουν όσα είπαν.

«Στα πρώτα στάδια άνοιας»

«Έχουμε μαρτυρίες από περίπου δώδεκα άτομα που εργάστηκαν στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ και λένε ότι δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος που ήταν πριν από τέσσερα χρόνια», συνεχίζει ο δρ Γκάρτνερ, ο οποίος δίδαξε ψυχιατρική στη Σχολή Ιατρικής του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς στη Βαλτιμόρη και ίδρυσε την οργάνωση ψυχικής υγείας Duty To Warn.

«Τη δεκαετία του 1980 ήταν εξαιρετικά εύγλωττος, μιλούσε με καλοδομημένες προτάσεις. Τώρα δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια πρόταση, μια σκέψη ή ακόμη και μια λέξη. Αυτή η σοβαρή επιδείνωση είναι ένδειξη γνωστικής παρακμής. Το μυαλό του φεύγει εκτός θέματος και περιπλανιέται και σωματικά. Τον έχουμε δει να χάνει το αυτοκίνητό του, να χάνει το αεροπλάνο του ή να απομακρύνεται για να κοιτάζει έξω από το παράθυρο κατά τη διάρκεια συναντήσεων με στελέχη», αναφέρει και προσθέτει: «Δείχνει σημάδια μετωποκροταφικής άνοιας, προφέροντας λάθος λέξεις και χρησιμοποιώντας λέξεις εσφαλμένα. Υπάρχει απώλεια μνήμης, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η αποδέσμευση της συμπεριφοράς, και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο στοιχείο για τον πρόεδρο Τραμπ. Η μετωποκροταφική άνοια καθιστά τους ανθρώπους ανίκανους να συγκρατούν τη συμπεριφορά τους, με αποτέλεσμα να γίνονται πιο παρανοϊκοί, πιο ασταθείς, πιο συγχυσμένοι, πιο παρορμητικοί και πιο επιθετικοί. Και αυτό επιδεινώνεται».

«Έχει απόλυτη εξουσία πάνω στο υπουργικό του συμβούλιο, το οποίο είναι πλήρως υποταγμένο σε αυτόν. Αυτό που είναι πραγματικά τρομακτικό είναι ότι γίνεται όλο και πιο ανεπαρκής, ενώ συγκεντρώνει περισσότερη εξουσία, χωρίς κανέναν περιορισμό γύρω του. Θα έπρεπε να απομακρυνθεί από το αξίωμα», υποστηρίζει ο δρ Γκάρτνερ.

«Η υγεία μου είναι τέλεια», λέει ο Τραμπ

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Λιζ Χιούστον επιμένει: «Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ο πιο οξυδερκής και ενεργητικός πρόεδρος στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία». Η 25η Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ επιτρέπει την απομάκρυνση ενός προέδρου από το αξίωμα εάν κριθεί ακατάλληλος από τον αντιπρόεδρο και την πλειοψηφία του υπουργικού συμβουλίου, και αρκετοί κορυφαίοι Δημοκρατικοί έχουν ζητήσει να ενεργοποιηθεί.

«Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι εξαιρετικά ψυχικά ασθενής και αυτό θέτει σε κίνδυνο όλες μας τις ζωές», υποστηρίζει η βουλευτής της Αριζόνα Γιασαμίν Ανσάρι, ζητώντας ο Τραμπ να απομακρυνθεί από τον Λευκό Οίκο «άμεσα». Ο Τραμπ, με την χαρακτηριστική του καυχησιολογία, απορρίπτει τέτοιες ανησυχίες, επιμένοντας… «Η υγεία μου είναι τέλεια».

Με πληροφορίες από Express, Daily Mail