Η Σελίνα Ουάνγκ, ανταποκρίτρια του ABC News, βρισκόταν στον Λευκό Οίκο το απόγευμα του Σαββάτου (23/5) την ώρα που σημειώθηκε το αιματηρό επεισόδιο, με τον 21χρονο που άνοιξε πυρ εναντίον σημείου ελέγχου.

Η δημοσιογράφος ήταν έτοιμη να γυρίσει ένα βίντεο, όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί και εκείνη έπεσε έντρομη στο πάτωμα. Το στιγμιότυπο καταγράφηκε από την κάμερά της και δημοσιεύτηκε από την ίδια στα social media.

«Ακούστηκαν σαν να ήταν δεκάδες πυροβολισμοί», δήλωσε η ίδια.

Πάντως, οι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας (Secret Service) αντέδρασαν άμεσα ανταποδίδοντας τα πυρά, με αποτέλεσμα ο δράστης να πέσει νεκρός, ενώ από το συμβάν τραυματίστηκε σοβαρά ένας περαστικός.

Αν και ο ένοπλος δεν κατάφερε να παραβιάσει την περίμετρο και να εισβάλει στο κτήριο, το περιστατικό έθεσε αμέσως σε πλήρη συναγερμό τις δυνάμεις ασφαλείας εντός και εκτός του κυβερνητικού μεγάρου.

Στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο δόθηκε αμέσως εντολή να καλυφθούν.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν στην αίθουσα Τύπου, η οποία παρέμεινε σε καθεστώς αποκλεισμού (lockdown) για 40 λεπτά.