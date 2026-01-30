Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε τη Παρασκευή στη δημοσιότητα περισσότερα από 3 εκατομμύρια έγγραφα που αφορούν την υπόθεση Τζέφρι Επστάιν, του χρηματιστή και σεξουαλικού κακοποιητή που κατηγορήθηκε για σεξουαλική εκμετάλλευση ανήλικων κοριτσιών.

Η δημοσιοποίηση περιλαμβάνει πάνω από 2.000 βίντεο και 180.000 φωτογραφίες, σύμφωνα με τον αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα Τοντ Μπλανς, ο οποίος τόνισε ότι τα έγγραφα δόθηκαν στη δημοσιότητα «σύμφωνα με τον νόμο».

Πρόκειται για τη συνέχεια των δημοσιεύσεων που είχαν γίνει στα τέλη του 2025, όταν εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα σχετικά με την έρευνα των ομοσπονδιακών αρχών είχαν ήδη δει το φως της δημοσιότητας, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων φωτογραφίες του Επστάιν με τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον και τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και με άλλα δημόσια πρόσωπα.

Τα «αρχεία Επστάιν», όπως έχουν γίνει γνωστά, περιλαμβάνουν καταθέσεις θυμάτων, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερολόγια, οικονομικά έγγραφα και φωτογραφίες από τα ακίνητα του χρηματιστή στη Νέα Υόρκη, τη Φλόριντα, το Παρίσι και το Παλμ Μπιτς. Μέσα σε αυτά υπάρχουν και στοιχεία που καταγράφουν την επαφή του με πλούσια και ισχυρά πρόσωπα, ενώ ορισμένα αρχεία αναφέρονται στις μεθόδους που χρησιμοποιούσε για να προσκαλεί τα θύματά του και να τα εκμεταλλεύεται.

Σημειώνεται πως η δημοσιοποίηση των νέων εγγράφων ήρθε μετά από μήνες έντασης ανάμεσα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ομοσπονδιακούς δικαστές και μέλη του Κογκρέσου για τον τρόπο που θα γινόταν η διαδικασία. Ειδικότερα, οι συζητήσεις αφορούσαν το εάν και πώς θα δημοσιοποιούνταν πάνω από ένα εκατομμύριο έγγραφα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, ευαίσθητες πληροφορίες για θύματα και λεπτομέρειες για τις έρευνες των αρχών.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονη δημόσια συζήτηση τον Φεβρουάριο, όταν η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι είχε δηλώσει λανθασμένα ότι η περίφημη «λίστα πελατών» του Επστάιν βρισκόταν στο γραφείο της. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης διευκρίνισε στη συνέχεια ότι η δήλωση ήταν εσφαλμένη και αναφερόταν γενικά σε έγγραφα. Ωστόσο, η δήλωση αυτή προκάλεσε καχυποψία για τη διαφάνεια της κυβέρνησης, ιδιαίτερα στο Ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο και στην εκλογική βάση του Τραμπ.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η δημοσιοποίηση των εγγράφων μπορεί να ανοίξει νέες διαστάσεις στην υπόθεση, προσφέροντας στοιχεία για τη δικαστική διερεύνηση συνεργών του Επστάιν και πιθανών συμμετοχών άλλων προσώπων, αλλά ταυτόχρονα εγείρει ερωτήματα για την προστασία των θυμάτων και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Με τη δημοσιοποίηση των εγγράφων, αναμένεται να συνεχιστούν οι αντιδράσεις στα μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ οι αμερικανικές αρχές τονίζουν ότι στόχος τους είναι η πλήρης διαφάνεια χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των θυμάτων.