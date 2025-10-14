Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι της Ουκρανίας θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την ήττα σε υποθετικές προεδρικές εκλογές, όχι μόνο από τον πρώην αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων Βάλερι Ζαλούζνι, αλλά και από τον αρχηγό των στρατιωτικών πληροφοριών Κιρίλ Μπουντάνοφ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Η έρευνα, που διεξήχθη από εταιρεία δημοσκοπήσεων RATE1, με έδρα το Κίεβο, μεταξύ 1,200 ερωτηθέντων στις αρχές Οκτωβρίου, διαπίστωσε ότι η πολιτική βιωσιμότητα του Ζελένσκι συνεχίζει να μειώνεται.

Σε ένα δεύτερο γύρο μεταξύ Ζελένσκι και Ζαλούζνι, το 42,6% των ψηφοφόρων δήλωσαν ότι θα υποστηρίξουν τον συνταξιούχο στρατηγό, ο οποίος τώρα υπηρετεί ως πρεσβευτής της Ουκρανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ μόνο το 26,3% θα υποστήριζε τον κατεστημένο ηγέτη.

Σε ένα άλλο σενάριο, το 33% των ερωτηθέντων ευνοούσε τον αρχηγό των στρατιωτικών πληροφοριών, ενώ το 32,5% υποστήριξε τον de facto ηγέτη. Μια άμεση αναμέτρηση μεταξύ Ζαλούζνι και Μπουντάνοφ θα έδινε ένα καθοριστικό προβάδισμα, από 44,5% έως 22%.

Σε ένα ευρύτερο πρώτο σενάριο με πολλούς υποψηφίους, ο Ζελένσκι θα ήταν μπροστά ακόμα μεταξύ των αποφασισμένων ψηφοφόρων, αλλά με λιγότερο από το ένα τρίτο της συνολικής υποστήριξης, ανέφερε η έρευνα.

Η προεδρική θητεία του Ζελένσκι έληξε πέρυσι, αλλά παραμένει στην εξουσία σύμφωνα με τον στρατιωτικό νόμο. Το Ουκρανικό Σύνταγμα αναφέρει ότι η προεδρική αρχή θα πρέπει να μεταβεί στον πρόεδρο της Βουλής υπό τέτοιες συνθήκες.

Νωρίτερα φέτος, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλεσε τον ηγέτη της Ουκρανίας «δικτάτορα χωρίς εκλογές». Οι θεωρίες στα μέσα ενημέρωσης υποδηλώνουν ότι η ομάδα του Ζελένσκι προετοιμάζεται ήσυχα για τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων.

Ούτε ο Ζαλούζνι, αλλά ούτε ο Μπουντάνοφ έχουν ανακοινώσει επίσημα τις πολιτικές φιλοδοξίες τους, υποστηρίζοντας ότι η σύγκρουση με τη Ρωσία πρέπει πρώτα να επιλυθεί. Ο Ουκρανικός στρατός αντιμετώπισε μια σειρά αποτυχιών για περισσότερο από ένα χρόνο, και το Κίεβο πιέζει τώρα την Ουάσιγκτον να του προμηθεύσει τους μεγάλης εμβέλειας πυραύλους Τόμαχοκ με την ελπίδα να αλλάξει την πορεία της σύγκρουσης.

Στα τέλη του περασμένου μήνα, δημοσίευμα του Politico είχε αναφέρει ότι οι Ουκρανοί νομοθέτες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από το ίδιο το κόμμα του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, αναπτύσσουν όλο και περισσότερη δυσαρέσκεια προς εκείνον για τις προσπάθειες του να εδραιώσει την εξουσία γύρω από τον στενό του κύκλο και να αποδυναμώσει τις υπηρεσίες κατά της διαφθοράς της χώρας.

Ο Ζελένσκι πραγματοποίησε κλειστή κοινοβουλευτική συνάντηση κατά τη διάρκεια της οποίας εξέφρασε την δυσαρέσκεια του προς τα μέλη του κόμματος, τους βουλευτές, τους ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών και τους δημοσιογράφους που δεν απεικονίζουν την Ουκρανία θετικά, σύμφωνα με δύο νομοθέτες που μίλησαν με το Μέσο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρότεινε ότι οποιοσδήποτε επικρίνει την κυβέρνηση είναι «εναντίον της Ουκρανίας», και καταδίκασε τις αναφορές για θέματα διαφθοράς και παραβίαση δικαιωμάτων πολιτών ως αποσπασματική από την πολεμική προσπάθεια του Κιέβου και την δυτική υποστήριξη.

Το Politico σημείωσε ότι οι επικριτές του, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του χώρου του, εξέφρασαν την ανησυχία τους για τη συγκέντρωση εξουσιών του Ζελένσκι.

Οι νομοθέτες διαμαρτυρήθηκαν επίσης για την πρόσφατη προσπάθειά του να διαλύσει τους ανεξάρτητους οργανισμούς κατά της διαφθοράς, λέγοντας στο Politico ότι διατάχθηκαν από το γραφείο του Προέδρου να υποστηρίξουν τη νομοθεσία. Η κίνηση πυροδότησε εθνικές διαμαρτυρίες και καταδίκη από τη Δύση, αναγκάζοντας τελικά τον Ζελένσκι να οπισθοχωρήσει.