Σοκαριστικό οπτικό υλικό από την επαρχία Χεράτ του Αφγανιστάν, αποτυπώνει την εν ψυχρώ εκτέλεση ενός άνδρα από διοικητή της αστυνομίας των Ταλιμπάν και τη συνοδεία του.

Στο βίντεο διακρίνεται η ομάδα των Ταλιμπάν να ακινητοποιεί τον Αμπντούλ Καντίρ Παχλαβανζάντε, να τον ξυλοκοπεί άγρια, να του δένει τα χέρια και να τον ρίχνει στο έδαφος. Στη συνέχεια, ένας από τους ένοπλους τον πυροβολεί εξ επαφής με καλάσνικοφ, κόβοντας ακαριαία το νήμα της ζωής του.

Η δημοσιοποίηση του οπτικού υλικού προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, αναγκάζοντας την τοπική διοίκηση των Ταλιμπάν να επιχειρήσει την αποποίηση των ευθυνών της.

Ακολουθεί το σκληρό βίντεο:

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Χεράτ επικοινώνησε με την οικογένεια του θύματος, υποστηρίζοντας ότι η δολοφονία δε συνδέεται με τη διοίκηση του καθεστώτος, αλλά οφείλεται σε προσωπικά κίνητρα. Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι η πράξη αποτελούσε αντίποινα για μια ανθρωποκτονία που είχε σημειωθεί έναν χρόνο νωρίτερα, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητα του υποτιθέμενου προηγούμενου θύματος.

Οι ισχυρισμοί αυτοί διαψεύδονται κατηγορηματικά από την οικογένεια του θύματος. Ο πατέρας του Παχλαβανζάντε δήλωσε ότι η οικογένειά του δεν είχε καμία προσωπική έχθρα με κανέναν, υπογραμμίζοντας ότι οι ανακοινώσεις των Ταλιμπάν είναι εντελώς αβάσιμες και αποτελούν προφανή ψεύδη για τη συγκάλυψη της βαρβαρότητας.