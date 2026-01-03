Στο μικροσκόπιο των ελβετικών Αρχών βρίσκονται τα πρότυπα ασφαλείας του μπαρ στο πολυτελές θέρετρο του Κραν Μοντανά, που μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου για πάνω από 40 ανθρώπους, ανάμεσά τους και ανήλικοι από 13 έως 16 ετών.

Οι Αρχές συλλέγουν στοιχεία από μαρτυρίες, καταθέσεις, βίντεο και φωτογραφίες ντοκουμέντα, που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, προκειμένου να διαπιστώσουν κατά πόσο το μπαρ τηρούσε τα μέτρα ασφαλείας και πυρασφάλειας.

Μάλιστα, ελβετικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι ιδιοκτήτες του μπαρ, ο Ζακ Μορέτι και η σύζυγός του Τζέσικα Μορέτι ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμέλειας, εάν αποδειχθεί ότι οι κατασκευαστικές παρεμβάσεις στον χώρο δεν πληρούσαν τα προβλεπόμενα πρότυπα.

Σημειώνεται πως υπάρχουν αναφορές από μάρτυρες ότι το μπαρ διέθετε μόνο μία πόρτα εξόδου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των Ανακριτικών Αρχών συγκλίνουν στο ότι η φωτιά ξεκίνησε από σπινθήρες πυροτεχνημάτων, που ήταν προσαρμοσμένοι σε μπουκάλια σαμπάνιας.

Οι σπινθήρες φαίνεται να άναψαν τον αφρώδη, διάτρητο ηχομονωτικό μονωτή που κάλυπτε την οροφή του υπόγειου χώρου, με τις φλόγες να εξαπλώνονται αστραπιαία.

Την ίδια ώρα, ταυτοποιήθηκαν τα πρώτα θύματα της φονικής έκρηξης. Πρόκειται για 4 άτομα, ηλικίας από 16 έως 21 χρόνων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας του Βαλέ είναι Ελβετοί υπήκοοι, 2 γυναίκες ηλικίας 21 και 16 χρόνων, και 2 άνδρες 16 και 18 χρόνων.

Γνώριμος των γαλλικών Αρχών ο ιδιοκτήτης του μπαρ – Είχε κατηγορηθεί για μαστροπεία και απαγωγή

Την ίδια στιγμή, πληροφορίες από το γαλλικό Τύπο αναφέρουν πως ο ιδιοκτήτης του μπαρ «Le Constellation», όπου σημειώθηκε η φονική πυρκαγιά, φέρεται να είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις γαλλικές Αρχές, για υποθέσεις μαστροπείας, απάτης και απαγωγής.

Συγκεκριμένα, ο Ζακ Μορέτι και η σύζυγός του Τζέσικα, το ζευγάρι Γάλλων που διαχειρίζονται το μπαρ «Le Constellation», όπου συνέβη η τραγωδία, κατέθεσαν χθες στις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Le Parisien, o Μορέτι, με καταγωγή από την Κορσική, είναι γνωστός στη γαλλική Δικαιοσύνη για παλαιότερες υποθέσεις πορνείας, ενώ είχε φυλακιστεί πριν 20 χρόνια για υπόθεση απάτης, απαγωγής και παράνομης κράτησης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το γαλλικό μέσο, δεν συνδέεται πλέον με οργανωμένο έγκλημα.

Σε δηλώσεις του στα ελβετικά ΜΜΕ, ο Μορέτι τόνισε ότι το μπαρ είχε ελεγχθεί «τρεις φορές σε δέκα χρόνια» και ότι οι εργασίες είχαν γίνει «σύμφωνα με τους κανονισμούς», πράγματα που θα ερευνηθούν από τις Αρχές για την πολύνεκρη τραγωδία.

Το «Le Constellation» είχε μετατραπεί από το ζεύγος Μορέτι το 2015 από ένα παλιό και παραμελημένο μπαρ σε νυχτερινό στέκι χωρητικότητας έως 300 ατόμων.

Το ζεύγος Μορέτι είναι γνωστό στην περιοχή και για άλλα δύο εστιατόρια, το «Senso» το οποίο βρίσκεται επίσης στο Κραν Μοντανά και το «Le Vieux Chalet» στο Λενς.

Το βράδυ της τραγωδίας, ο Ζακ βρισκόταν σε ένα από αυτά τα δύο καταστήματα, ενώ η Τζέσικα ήταν παρούσα στο «Le Constellation», από όπου κατάφερε να βγει ζωντανή.