Η σύζυγος του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, Μπεγόνια Γκόμεθ, παραπέμπεται σε δίκη με απόφαση δικαστηρίου στη Μαδρίτη, στο πλαίσιο έρευνας που διήρκεσε περίπου δύο χρόνια.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο της Μαδρίτης άσκησε δίωξη κατά της Γκόμεθ για τέσσερις κατηγορίες, μεταξύ των οποίων υπεξαίρεση, άσκηση επιρροής, διαφθορά σε επιχειρηματικές συναλλαγές και κακοδιαχείριση δημόσιων πόρων.

Το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης

Σύμφωνα με τον δικαστή Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο, η θεσμική και κοινωνική θέση της Γκόμεθ ενδέχεται να διαδραμάτισε ρόλο στη λειτουργία και χρηματοδότηση πανεπιστημιακών προγραμμάτων στα οποία συμμετείχε. Η έρευνα επικεντρώνεται στη δράση της στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης, όπου είχε ενεργό ρόλο σε μεταπτυχιακά προγράμματα και ακαδημαϊκές πρωτοβουλίες. Το δικαστήριο εκτιμά ότι η θέση της «θα μπορούσε να έχει αξιοποιηθεί» για την προσέλκυση συνεργασιών και πόρων, στοιχείο που αποτέλεσε βασικό άξονα της δίωξης.

Συγκατηγορούμενοι στην υπόθεση

Μαζί με τη Γκόμεθ παραπέμπονται, η Κριστίνα Άλβαρεθ, πρώην σύμβουλος του πρωθυπουργικού γραφείου και ο επιχειρηματίας Χουάν Κάρλος Μπαραμπές. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν σχετίζονται κυρίως με άσκηση επιρροής και διαφθορά σε επιχειρηματικές συναλλαγές.

Η στάση της κυβέρνησης και της ίδιας

Η Μπεγόνια Γκόμεθ αρνείται όλες τις κατηγορίες, ενώ ο Πέδρο Σάντσεθ έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή του, κάνοντας λόγο για πιθανή πολιτική μεροληψία σε τμήματα του δικαστικού συστήματος. Η υπόθεση αναδεικνύεται σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής πίεσης για την ισπανική κυβέρνηση, με πολλαπλές έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη και να αφορούν πρόσωπα του ευρύτερου κυβερνητικού και πολιτικού περιβάλλοντος. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να οξύνει περαιτέρω την πολιτική αντιπαράθεση στην Ισπανία.