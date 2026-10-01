Έντονη είναι η αντίδραση διπλωματικών πηγών απέναντι στην απόφαση της Τουρκίας να εκδώσει τη NAVTEX 0953/26, χαρακτηρίζοντάς την ως μια προκλητική και μονομερή ενέργεια που παραβιάζει ευθέως την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως επισημαίνουν, η εξέλιξη αυτή αφορά τη διενέργεια παράνομων ερευνών εντός των κυπριακών χωρικών υδάτων και της κυπριακής υφαλοκρηπίδας, στο πλαίσιο των τουρκικών σχεδιασμών για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με την παράνομη αποσχιστική οντότητα στα κατεχόμενα.

Παράλληλα, οι διπλωματικές πηγές υπογραμμίζουν ότι σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια για την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών χωρίς τη συναίνεση της Κυπριακής Δημοκρατίας στερείται ολοσχερώς νομικής βάσης.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι οι συγκεκριμένες κινήσεις εντάσσονται σε μια διαρκή προσπάθεια της Άγκυρας για την εδραίωση των τετελεσμένων της κατοχής και αναφέρουν ότι σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή, τέτοιου είδος ενέργειες επιτείνουν τις εντάσεις, υπονομεύουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και λειτουργούν σε βάρος της περιφερειακής σταθερότητας.

Τα τεχνικά στοιχεία της τουρκικής NAVTEX και το σκάφος Oruç Reis

Η Τουρκία εξέδωσε τη NAVTEX 0953/26 στις 30 Σεπτεμβρίου, μέσω του σταθμού NAVTEX Αττάλειας, δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή για τη διεξαγωγή εργασιών από το ερευνητικό σκάφος Oruç Reis.

Οι παράνομες έρευνες έχουν προγραμματιστεί να διαρκέσουν από την 1η έως τις 25 Οκτωβρίου 2026. Το Oruç Reis θα συνοδεύεται από τα υποστηρικτικά και ερευνητικά σκάφη Denar Pathfinder, Denar Echo και Kırıcı.

Ο σχεδιαζόμενος αγωγός Anamur-Teknecik

Η διάταξη των συντεταγμένων της νέας NAVTEX ακολουθεί τον θαλάσσιο άξονα του σχεδιαζόμενου αγωγού Anamur-Teknecik. Ο αγωγός αυτός προβλέπεται να συνδέσει το Ανεμούριο της Τουρκίας με τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Τεκνετζίκ, ο οποίος βρίσκεται ανατολικά της κατεχόμενης Κερύνειας.

Ο αγωγός έχει συνολικό μήκος περίπου 101 χιλιομέτρων με τα 97 από τα 101 χιλιόμετρα της διαδρομής να είναι υποθαλάσσια.

Η νέα NAVTEX 0953/26 επεκτείνει τη δεσμευμένη περιοχή δυτικότερα και νοτιότερα σε σύγκριση με την προηγούμενη NAVTEX 0731/26, η οποία περιοριζόταν νότια του Anamur, φτάνοντας πολύ κοντά στις ακτές των κατεχομένων της Κύπρου.