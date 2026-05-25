Διπλωματική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Κούβα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Αβάνα να αμφισβητεί ανοιχτά την αντικειμενικότητα της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας.

Πιο συγκεκριμένα, η αντίδραση της κουβανικής πλευράς ήρθε μετά από τοποθετήσεις της αξιωματούχου της ΕΕ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Μεξικό, όπου απέδωσε την τρέχουσα οικονομική και ενεργειακή κρίση του νησιού σε δεκαετίες εσωτερικής κακοδιαχείρισης και πολιτικής καταστολής, καλώντας παράλληλα για τον τερματισμό των περιορισμών στον πληθυσμό.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγκες, απάντησε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγορώντας την ευρωπαϊκή ηγεσία για πολιτική δύο μέτρων και δύο σταθμών, καθώς απέφυγε να αναγνωρίσει το αμερικανικό εμπάργκο ως την κύρια αιτία των οικονομικών προβλημάτων των πολιτών, ενώ τόνισε ότι οι εσωτερικές μεταμορφώσεις της χώρας αποτελούν αποκλειστικά κυρίαρχη υπόθεση του νησιού.

«Έπειτα από δεκαετίες κακοδιαχείρισης και πολιτικής καταστολής, η οικονομική κρίση στην Κούβα φθάνει σε ένα πραγματικό σημείο καμπής. Ο κουβανικός λαός αξίζει ευκαιρίες και την ελευθερία, και όχι πια έλεγχο και απομόνωση», είχε δηλώσει σε συνέντευξη Τύπου, η Κάγια Κάλας.

«Το να μην αναγνωρίζεται ότι η παράνομη, ωμή και άδικη συλλογική τιμωρία που η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιβάλλει στον κουβανικό πληθυσμό συνιστά την κύρια αιτία της δύσκολης κατάστασης στην οποία ζουν σήμερα οι Κουβανοί, αφαιρεί κάθε αντικειμενικότητα και αποκαλύπτει ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά», απάντησε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ ο Κουβανός Υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες.

«Οι κυρίαρχες και βαθιές μεταμορφώσεις που έχει γνωρίσει η Κούβα τις τελευταίες δεκαετίες, που απολαμβάνουν ευρεία λαϊκή συναίνεση, εμπίπτουν στις εσωτερικές μας υποθέσεις», δήλωσε ο υπουργός.

Η Κούβα, η οποία τελεί υπό αμερικανικό εμπάργκο από το 1962, διανύει μια πολύ σοβαρή οικονομική κρίση εδώ και χρόνια, η οποία επιδεινώνεται μήνες τώρα από τον πετρελαϊκό αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον και από άλλες αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις.

Την 1η Μαΐου, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε Προεδρικό Διάταγμα επιβάλλοντας ένα νέο πακέτο κυρώσεων που απειλούν κυρίως τις δραστηριότητες ξένων επιχειρήσεων, ο οποίες συνεργάζονται με το κουβανικό κράτος, όπως για παράδειγμα, οι ευρωπαϊκές εταιρείες.