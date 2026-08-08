Μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα στη Βουλγαρία, κοντά στα σύνορα της χώρας με τη Ρουμανία, απ’ όπου περνά ένας αγωγός φυσικού αερίου που συνδέει την Τουρκία με την Ουκρανία. Οι υποψίες πέφτουν στην Ουκρανία, της οποίας την πρεσβευτή κάλεσε για εξηγήσεις η Σόφια, με το Κίεβο να κάνει λόγο για ένα «μη εσκεμμένο» συμβάν.

Η πτώση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε ένα χωράφι, χωρίς να προκαλέσει θύματα, σημειώνεται σε μια χρονική περίοδο όπου τα περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυξάνονται στην Ευρώπη, όπως και οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα εξαιτίας του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Τα συντρίμμια που αναλύθηκαν είναι αυτά ενός τύπου μη επανδρωμένου αεροσκάφους «που χρησιμοποιείται ευρέως από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», κατήγγειλε το βουλγαρικό υπουργείο Άμυνας.

Η υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας, Βελισλάβα Πέτροβα, κάλεσε για εξηγήσεις την πρεσβευτή της Ουκρανίας Ολέσια Ιλαστσούκ τη Δευτέρα.

Το Κίεβο δήλωσε από την πλευρά του ότι δεν στόχευσε «σκόπιμα» τη Βουλγαρία και υπόσχεται ότι θα διενεργήσει έρευνα. «Μπορούμε να δηλώσουμε με βεβαιότητα ότι ο ουκρανικός στρατός δεν κατηύθυνε σκόπιμα κανένα αεροσκάφος προς τη Βουλγαρία» αντέδρασε ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών Γκεόργκι Τίχι, χωρίς να επιβεβαιώσει επίσημα εάν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος είναι πράγματι ουκρανικό.

Οι εισβολές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν γίνει συχνές στη Ρουμανία, όπου η συντριβή ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους με εκρηκτικά στα τέλη Μαΐου σε πολυκατοικία προκάλεσε τον τραυματισμό δύο ανθρώπων. Ωστόσο η Βουλγαρία, μέλος του ΝΑΤΟ όπως και η γειτονική της Ρουμανία, «ουδέποτε είχε ένα περιστατικό αυτού του είδους με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος με εκρηκτικά», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο πρώην υπουργός Άμυνας Τόντορ Ταγκάρεφ.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος «εξερράγη σε πολύ κοντινή απόσταση από το συνοριακό φυλάκιο του Κάρνταμ με τη Ρουμανία», κοντά στη Μαύρη Θάλασσα στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, και σε απόσταση «1.000 μέτρων» από έναν σταθμό συμπίεσης του διαβαλκανικού αγωγού φυσικού αερίου, ανακοίνωσε ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ.

Η συντριβή του σε ένα χωράφι με ηλίανθους δεν προκάλεσε θύματα, δήλωσε μετά την έκτακτη συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας του.

Ο Ράντεφ δεν διατύπωσε καμιά υπόθεση για την πορεία του μη επανδρωμένου αεροσκάφους, το οποίο δεν εντόπισε, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, καμία από τις δύο γειτονικές χώρες στον αντίστοιχο εναέριο χώρο της.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας επιβεβαίωσε ότι η παρακολούθησή του με ραντάρ «δεν εντόπισε κανένα αεροσκάφος που να διασχίζει τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας με κατεύθυνση τη Βουλγαρία».

«Σημαντική ποσότητα εκρηκτικών»

Σύμφωνα με την αρχική δήλωση του Ράντεφ, «ο θόρυβος από αυτό το μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταγράφηκε από την αστυνομία των συνόρων στη Ρουμανία», μετά «μια ισχυρή έκρηξη με μαύρο καπνό» παρατηρήθηκε από μια περίπολο της βουλγαρικής αστυνομίας των συνόρων, στοιχείο που αποδεικνύει σύμφωνα με τον Ράντεφ ότι ο δρόνος μετέφερε «σημαντική ποσότητα εκρηκτικών».

Η ανάλυση των συντριμμιών έδειξε ότι πρόκειται «πολύ πιθανόν για ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος αντιπερισπασμού τύπου Maya», δήλωσε το βουλγαρικό υπουργείο Άμυνας. Αυτός ο τύπος drone, ο οποίος δεν έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει εκρηκτικά, «χρησιμοποιείται ευρέως από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», τόνισε το υπουργείο.

Η Βουλγαρία, μέλος του ΝΑΤΟ, πήρε αποστάσεις πρόσφατα από την Ουκρανία, με τον Ράντεφ να καλεί να δοθεί προτεραιότητα στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου αντί να συνεχίζεται η στρατιωτική υποστήριξη προς το Κίεβο.