Ισχυρό προβάδισμα για την ανάληψη της ηγεσίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών διατηρεί η 70χρονη πρώην αντιπρόεδρος της Κόστα Ρίκα, Ρεβέκα Γκρίνσπαν, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της όγδοης άτυπης ψηφοφορίας κεκλεισμένων των θυρών που διεξήχθη την Πέμπτη (05/11) στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο σχετικές πηγές, η κ. Γκρίνσπαν ενίσχυσε τη θέση της και παραμένει η επικρατέστερη υποψήφια για να αναδειχθεί η 10η Γενική Γραμματέας του οργανισμού, διαδεχόμενη στα τέλη του έτους τον 77χρονο Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος ολοκληρώνει τη δεύτερη πενταετή θητεία του στις 31 Δεκεμβρίου.

Στη συγκεκριμένη διαδικασία, η κ. Γκρίνσπαν συγκέντρωσε 12 ψήφους «ενθάρρυνσης» και 3 «αποθάρρυνσης», κερδίζοντας μία επιπλέον θετική ψήφο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Το πρόσωπο που θα αναλάβει τα ηνία του ΟΗΕ θα βρεθεί αντιμέτωπο με σοβαρές προκλήσεις, μεταξύ των οποίων οι εν εξελίξει πολεμικές συγκρούσεις, οι περικοπές της αμερικανικής χρηματοδότησης και η μείωση της διεθνούς βαρύτητας του οργανισμού έπειτα από την απόσυρση της Ουάσινγκτον από δεκάδες υπηρεσίες του.

Η κατάταξη των υποψηφίων στην όγδοη ψηφοφορία

Η εικόνα των υποψηφιοτήτων μετά την καταμέτρηση των ψήφων διαμορφώθηκε ως εξής:

Ρεβέκα Γκρίνσπαν (Κόστα Ρίκα): 1η θέση με 12 ψήφους «ενθάρρυνσης» και 3 «αποθάρρυνσης». Έχει προηγηθεί στις έξι από τις επτά προηγούμενες ψηφοφορίες των τελευταίων μηνών.

Ραφαέλ Γκρόσι (Αργεντινή): 2η θέση με 9 ψήφους «ενθάρρυνσης». Ο 65χρονος είναι ο νυν γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Κάρολαϊν Ροδρίγκες-Μπίρκετ (Γουιάνα): 3η θέση με 8 ψήφους «ενθάρρυνσης». Η 52χρονη πρεσβεύτρια στον ΟΗΕ είχε βρεθεί στην κορυφή μόνο σε μία διαδικασία, τον Αύγουστο.

Λάνα Νουσάιμπα (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα): 4η θέση με 7 ψήφους «ενθάρρυνσης», 6 «αποθάρρυνσης» και 2 κράτη μέλη να μην εκφράζουν γνώμη.

Φεριντούν Σινιρλίογλου (Τουρκία): Ο υποψήφιος που στηρίζει ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν περιορίστηκε σε 3 ψήφους «ενθάρρυνσης».

Συγκριτικά, κατά την επιλογή του Αντόνιο Γκουτέρες τον Οκτώβριο του 2016, το Συμβούλιο Ασφαλείας είχε χρειαστεί έξι άτυπες ψηφοφορίες προκειμένου να καταλήξει σε οριστική συναίνεση.

Η διαδικασία, το βέτο και τα γεωγραφικά κριτήρια

Προκειμένου να προταθεί επίσημα ένα πρόσωπο, απαιτείται η διεξαγωγή επίσημης ψηφοφορίας. Αυτή πραγματοποιείται εφόσον ένας υποψήφιος εξασφαλίσει τουλάχιστον 9 ψήφους «ενθάρρυνσης» και καμία «αποθάρρυνσης» (βέτο) από τα πέντε μόνιμα μέλη του ΣΑ (ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία, Κίνα). Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η στάση που τήρησαν οι πέντε αυτές δυνάμεις στη χθεσινή διαδικασία.

Η τελική υποψηφιότητα θα τεθεί ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ιστορικά έχει επικυρώσει την επιλογή του Συμβουλίου Ασφαλείας σε όλες τις περιπτώσεις χωρίς εξαίρεση.

Παράλληλα, στην τρέχουσα αναμέτρηση διαδραματίζουν ρόλο δύο βασικοί παράγοντες: