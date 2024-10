Ο Καναδάς ανακοίνωσε ότι απέλασε έξι Ινδούς διπλωμάτες, εκ των οποίων ο ύπατος εκπρόσωπος της Ινδίας στην Οτάβα, ωθώντας το Νέο Δελχί να τους ανακαλέσει, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή.

BREAKING: Canada expels six Indian diplomats after police link Indian agents to violent crimes, an AP source says.

https://t.co/fIGU7JZphQ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— The Associated Press (@AP) October 14, 2024