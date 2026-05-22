Σε δηλώσεις που παραχώρησε σε εκπροσώπους του Τύπου μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Άντριι Σίμπιχα, επεσήμανε ότι οι ειρηνευτικές επαφές με τη Ρωσική Ομοσπονδία, οι οποίες πραγματοποιούνται υπό την εποπτεία της Ουάσιγκτον, αρχίζουν να εμφανίζουν έντονα σημάδια κόπωσης και δείχνουν να πλησιάζουν στα όριά τους.

Πιο συγκεκριμένα ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας εξέφρασε την εκτίμηση ότι η τρέχουσα διαδικασία ανακυκλώνει διαρκώς τα ίδια ζητήματα χωρίς να παράγει ουσιαστικό αποτέλεσμα, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αναζήτηση νέων εναλλακτικών λύσεων.

Σύμφωνα με το Κίεβο, η είσοδος των Ευρωπαίων εταίρων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να λειτουργήσει ευεργετικά, προσφέροντας μια εντελώς νέα δυναμική και ανανεώνοντας το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας. Επίσης ο Ουκρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η ενεργός συμμετοχή της Ευρώπης αποτελεί ένα από τα βασικά κλειδιά για την επανεκκίνηση και την αναζωογόνηση της όλης διαδικασίας, η οποία αυτή τη στιγμή μοιάζει να έχει βρεθεί σε τέλμα.

Πέρα από τη διεύρυνση του σχήματος με ευρωπαϊκή εκπροσώπηση, η ουκρανική πλευρά εξετάζει και άλλους τρόπους για να ξεπεραστεί το διπλωματικό αδιέξοδο.

Όπως εξήγησε ο Άντριι Σίμπιχα, μια άλλη εξαιρετικά σοβαρή επιλογή είναι η άμεση μεταφορά των συζητήσεων στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, με τη διοργάνωση μιας συνάντησης κορυφής μεταξύ των ηγετών των εμπλεκόμενων χωρών.

Αυτή η στρατηγική επιλογή αποτελεί πάγιο αίτημα της Ουκρανίας το τελευταίο διάστημα, με την προσδοκία ότι οι απευθείας επαφές των αρχηγών κρατών θα δώσουν την απαραίτητη ώθηση για την επίτευξη μιας βιώσιμης συμφωνίας.