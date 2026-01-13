Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να προωθήσει μια «νέα ατζέντα» συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη διάρκεια μιας «ειλικρινούς» συνάντησης μεταξύ διπλωματών από τις δύο πλευρές.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται ενώ η χώρα της Λατινικής Αμερικής εξακολουθεί να υφίσταται έντονες πιέσεις από τις ΗΠΑ, οι οποίες απήγαγαν και αιχμαλώτισαν τον ανατραπέντα πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο σε αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση στις 3 Ιανουαρίου.

Η προσωρινή πρόεδρος, πρώην αντιπρόεδρος του Μαδούρο, Ντέλσι Ροδρίγκες, ανέλαβε καθήκοντα στις 5 Ιανουαρίου. Έκτοτε υπέγραψε συμφωνίες για την προμήθεια πετρελαίου με τις ΗΠΑ και συμφώνησε στην απελευθέρωση «μεγάλου αριθμού» κρατουμένων, τους οποίους η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει πολιτικούς κρατούμενους.

Η Ροδρίγκες τάσσεται υπέρ της «ενίσχυσης διαύλων διαλόγου» με την Ευρώπη, η οποία δεν αναγνώρισε την επανεκλογή του Μαδούρο το 2024, επέβαλε κυρώσεις στη χώρα και στήριξε την αντιπολιτευόμενη Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Αντιδρώντας στη στάση ορισμένων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, ο Μαδούρο είχε αποφασίσει το 2025 να μειωθούν σε μόλις τρεις οι διπλωματικές αποστολές της Γαλλίας, της Ολλανδίας και της Ιταλίας στο Καράκας.

«Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε μια νέα ατζέντα, μια ατζέντα εντατικής συνεργασίας για την ευημερία των λαών μας, τόσο της Ευρώπης όσο και της Βενεζουέλας», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Χιλ από το προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες.

Στη συνάντηση συμμετείχαν διπλωμάτες της ΕΕ και της Βρετανίας, καθώς και η Ροδρίγκες, ο αδελφός της και πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες, ο ισχυρός υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο και ο κ. Χιλ.

«Συμφωνήσαμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε μια φάση παραγωγικών σχέσεων, ανοίγοντας διαύλους διαλόγου σε όλο και μεγαλύτερο βάθος και ένταση», τόνισε ο κ. Χιλ, περιγράφοντας τη συνάντηση ως «ειλικρινή, εγκάρδια και ευχάριστη».

Το γεγονός σημειώθηκε μόλις τρεις ημέρες μετά την έναρξη της διαδικασίας αποκατάστασης των διμερών σχέσεων μεταξύ Καράκας και Ουάσιγκτον, οι οποίες είχαν διακοπεί από το 2019, σηματοδοτώντας μια νέα σημαντική στροφή στη διπλωματική πορεία της χώρας, μετά από χρόνια καταγγελιών για «ευρωπαϊκό και αμερικανικό ιμπεριαλισμό».

Με πληροφορίες από: Global Times