Σε μια κίνηση με σαφές πολιτικό μήνυμα προς την Άγκυρα προχώρησε η ηγεσία της Δυτικής Λιβύης, μόλις μία εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της Διάσκεψης Τουρκίας – Αφρικανικών χωρών.

Παρότι οι προετοιμασίες στην πρωτεύουσα βρίσκονταν στο τελικό στάδιο, ο πρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου, Μοχάμεντ αλ Μένφι, ανακοίνωσε απροσδόκητα μέσω επιστολών την αναβολή της συνάντησης, ακυρώνοντας στην πράξη τα σχέδια για την πρώτη επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν στη χώρα από το 2011.

Για την τουρκική εξωτερική πολιτική, η συγκεκριμένη σύνοδος είχε βαρύνουσα σημασία. Η Λιβύη δεν αποτελεί απλώς ένα πεδίο διεύρυνσης της τουρκικής επιρροής σε πρώην οθωμανικές περιοχές, αλλά λειτουργεί ως βασικός πυλώνας του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» μετά την υπογραφή του Τουρκολιβυκού Μνημονίου.

Η ενόχληση για τον Χαφτάρ και ο ρόλος του Σαντάμ

Πίσω από το αιφνίδιο «πάγωμα» της Διάσκεψης διακρίνεται η έντονη αντίδραση της Τρίπολης στη στροφή της τουρκικής πολιτικής προς την Ανατολική Λιβύη. Η πρόσφατη επίσημη υποδοχή του Χαλίφα Χαφτάρ και των τριών γιων του από την Άγκυρα εντάσσεται στην προσπάθεια της Τουρκίας να διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους με όλες τις πλευρές, ώστε να διασφαλίσει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα σε μια μελλοντικά επανενωμένη Λιβύη.

Η στρατηγική αυτή, ωστόσο, προκάλεσε τριγμούς στις σχέσεις με τον παραδοσιακό σύμμαχο της Άγκυρας. Τόσο οι θεσμικοί παράγοντες όσο και οι φυλές και τα «συμβούλια σοφών» της Δυτικής Λιβύης αντιδρούν σθεναρά στις κινήσεις της πλευράς Χαφτάρ να εξασφαλίσει διεθνή στήριξη, με απώτερο στόχο την ανάδειξη του Σαντάμ Χαφτάρ στην προεδρία της χώρας.

Το σημείο καμπής φαίνεται πως ήταν η πληροφορία ότι η τουρκική πλευρά είχε δεσμευτεί να προσκαλέσει τον γιο του στρατάρχη στη Διάσκεψη της Τρίπολης. Μια τέτοια παρουσία θα εκλαμβανόταν ως έμμεση νομιμοποίηση του Σαντάμ Χαφτάρ στην έδρα των πολιτικών του αντιπάλων και ως ένδειξη ότι αποτελεί τον εκλεκτό της Άγκυρας για την ηγεσία.

Σε μια περιοχή όπου οι μνήμες από τη στρατιωτική επιχείρηση του Χαλίφα Χαφτάρ κατά της Τρίπολης το 2019 παραμένουν νωπές, η προοπτική αυτή πυροδότησε κύμα οργής, με τη Δυτική Λιβύη να εξακολουθεί να χρεώνει στην ανατολική πλευρά τη διχοτόμηση της χώρας.

Presidential Council Chairman Mohamed al-Menfi has notified the Chairperson of the African Union that the upcoming Africa-Turkey Summit—originally slated for December 8 and 9 in Tripoli —has been postponed. According to the note, a rescheduled date will be set as soon as possible following consultations among the African Union, Turkey, and host nation Libya. — The Libya Observer (@Lyobserver) November 27, 2026

Το επίσημο πρόσχημα και η στάση της Άγκυρας

Σύμφωνα με δημοσιεύματα λιβυκών μέσων ενημέρωσης, ο Μοχάμεντ αλ Μένφι απευθύνθηκε εγγράφως στον πρόεδρο του Μπουρούντι και στον επικεφαλής της Αφρικανικής Ένωσης, γνωστοποιώντας την αναβολή για μια μελλοντική ημερομηνία που θα καθοριστεί από κοινού μεταξύ Λιβύης, Αφρικανικής Ένωσης και Τουρκίας. Ως επίσημη αιτιολογία επικαλέστηκε την ανάγκη διαμόρφωσης ευνοϊκότερων συνθηκών, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία της συνόδου και η ευρεία εκπροσώπηση των αφρικανικών κρατών στο ανώτατο επίπεδο.

Παραμένει αδιευκρίνιστο εάν η τουρκική κυβέρνηση είχε προηγουμένως ενημερωθεί ή αν συναινεί με την εξέλιξη αυτή. Αν και μέχρι στιγμής τηρείται σιγή ιχθύος από την Άγκυρα, εκτιμάται ότι το επόμενο διάστημα θα ασκηθούν έντονες διπλωματικές πιέσεις προς την Τρίπολη, είτε για να ανακληθεί η αναβολή είτε για να οριστεί άμεσα νέα ημερομηνία.

Το διακύβευμα του Τουρκολιβυκού Μνημονίου

Η παρούσα κρίση θέτει σε δοκιμασία τη λεπτή ισορροπία που προσπαθεί να τηρήσει η Τουρκία. Στόχος του Ερντογάν είναι να προχωρήσει τον σχεδιασμό του στη Λιβύη χωρίς να διαρρήξει τη συμμαχία του με την κυβέρνηση της Τρίπολης.

Ενδεχόμενη επιδείνωση των διμερών σχέσεων θα έπληττε το προφίλ της Άγκυρας ως «ειρηνοποιού» στην περιοχή και, κυρίως, θα έθετε σε κίνδυνο τη στρατηγική της επιδίωξη να εξασφαλίσει την κοινή αποδοχή και τη μελλοντική νομιμοποίηση του Τουρκολιβυκού Μνημονίου και από τα δύο κέντρα εξουσίας της Λιβύης.