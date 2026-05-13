Σοβαρή διπλωματική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες μεταξύ της Τεχεράνης και του Κουβέιτ, με αφορμή ένα επεισόδιο στον Περσικό Κόλπο που οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων Ιρανών υπηκόων.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επέκρινε με σφοδρότητα τις ενέργειες των αρχών του Κουβέιτ, κάνοντας λόγο για «παράνομη» επίθεση σε ιρανικό σκάφος και απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση των κρατουμένων.

Η Τεχεράνη διαμήνυσε ότι επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματός της να απαντήσει στο συμβάν, το οποίο αντιμετωπίζει ως αδικαιολόγητη πρόκληση σε βάρος των πολιτών της και της κυριαρχίας των μέσων της. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, οι τέσσερις συλληφθέντες, οι οποίοι φέρονται από την πλευρά του Κουβέιτ να ομολόγησαν την ιδιότητά τους ως μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, βρέθηκαν εντός των ξένων χωρικών υδάτων λόγω τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης του σκάφους τους κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης περιπολίας.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απορρίπτει κατηγορηματικά τις αιτιάσεις του Κουβέιτ περί σχεδιασμού «εχθρικών ενεργειών» εναντίον της χώρας, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς αυτούς αβάσιμους. Το ιρανικό υπουργείο υποστήριξε ότι η παρουσία του σκάφους στην περιοχή ήταν συμπτωματική και οφειλόταν αποκλειστικά σε αστοχία υλικού, διαψεύδοντας οποιαδήποτε πρόθεση κατασκοπείας ή αποσταθεροποίησης.

Το επεισόδιο αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά προκλήσεων στην ευαίσθητη περιοχή του Περσικού Κόλπου, όπου οι εδαφικές και θαλάσσιες διαφορές συχνά πυροδοτούν εντάσεις μεταξύ των γειτονικών κρατών.