Το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε χθες (24-08) για εξηγήσεις τον Αμερικανό Πρέσβη στο Παρίσι, Τσαρλς Κούσνερ, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτες» τις πρόσφατες δηλώσεις του, εις βάρος του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, σχετικά με τη στάση της Γαλλίας, απέναντι στον αντισημιτισμό.

Σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι «οι ισχυρισμοί του Πρέσβη είναι απαράδεκτοι», και ότι «έρχονται σε αντίθεση με το Διεθνές Δίκαιο, ιδίως με την αρχή της μη ανάμειξης στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών, όπως αυτή προβλέπεται από τη Σύμβαση της Βιέννης του 1961, για τις διπλωματικές σχέσεις».

Αφορμή για τη διπλωματική ενόχληση αποτέλεσε επιστολή του Κούσνερ προς τον Γάλλο Πρόεδρο, στην οποία εκφράζει «βαθύτατη ανησυχία» για την «έκρηξη του αντισημιτισμού στη Γαλλία», και για την «έλλειψη επαρκούς αντίδρασης από την Κυβέρνηση».

Η επιστολή περιήλθε στη δημοσιότητα σήμερα μέσω του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό διπλωμάτη, «δεν περνά ημέρα χωρίς επιθέσεις σε Εβραίους στους δρόμους, ζημιές σε Συναγωγές, Σχολεία και επιχειρήσεις που ανήκουν σε Εβραίους».

Επικαλείται, μάλιστα, στοιχεία του ίδιου του Γαλλικού Υπουργείου Εσωτερικών, τα οποία –όπως αναφέρει– επιβεβαιώνουν επιθέσεις ακόμη και σε Δημοτικά Σχολεία.

Ο Κούσνερ εκφράζει, επίσης, προβληματισμό για την ιστορική γνώση των νέων στη Γαλλία, υποστηρίζοντας ότι «σχεδόν οι μισοί νέοι δηλώνουν πως δεν έχουν ακούσει ποτέ για το Ολοκαύτωμα», γεγονός που τον οδηγεί να αμφισβητήσει, το σχολικό πρόγραμμα της χώρας.

Ο Αμερικανός Πρέσβης εγκωμιάζει τη στάση της Κυβέρνησης Τραμπ στην αντιμετώπιση του αντισημιτισμού και καλεί τον Εμανουέλ Μακρόν «να ενεργήσει αποφασιστικά».

Η παρέμβαση του Κούσνερ έρχεται σε συνέχεια της κριτικής που έχει ασκήσει το τελευταίο διάστημα και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου προς τον Γάλλο πρόεδρο, με φόντο την αύξηση των αντισημιτικών περιστατικών στην Ευρώπη.