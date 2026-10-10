Ένα διπλωματικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες, σχετικά με την τύχη του Μουράτ Γκιουλιμπραχίμογλου, ο οποίος αποτελεί κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση διαφθοράς στον Μητροπολιτικό Δήμο της Κωνσταντινούπολης.

Συγκεκριμένα, αντικρουόμενες είναι οι πληροφορίες διακινούνται σε Ελλάδα και Τουρκία, σχετικά με την τύχη του Γκιουλιμπραχίμογλου. Ενώ ο τουρκικός Τύπος πανηγυρίζει για τη δήθεν σύλληψή του επί ελληνικού εδάφους, οι ελληνικές Αρχές διαψεύδουν κατηγορηματικά τα σχετικά ρεπορτάζ, ξεκαθαρίζοντας ότι ο επιχειρηματίας, τον οποίο η Άγκυρα θεωρεί «ταμία» του Εκρέμ Ιμάμογλου, δεν κρατείται.

Το αίτημα ασύλου και η θέση της Αθήνας

Σύμφωνα με επίσημες πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., ο Γκιουλιμπραχίμογλου δεν είναι κρατούμενος, καθώς δεν εκκρεμεί εις βάρος του καμία ενεργή ερυθρά αγγελία της Interpol.

Αντίθετα, βρίσκεται στην Ελλάδα από το περασμένο καλοκαίρι. Συγκεκριμένα, πέρασε στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μαλακάσα στις 14 Ιουλίου 2026, όπου και κατέθεσε επίσημο αίτημα διεθνούς προστασίας (ασύλου).

Ο ίδιος επικαλείται πολιτική δίωξη από τις τουρκικές Αρχές. Μετά την τυπική καταγραφή του αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η αξιολόγηση του φακέλου του από τις αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, χωρίς να έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Παράλληλα, επιβεβαιώνεται ότι η Τουρκία έχει αποστείλει δικαιολογητικά έγγραφα με τα οποία ζητά την έκδοσή του.

Τι μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ

Η εικόνα που παρουσιάζουν τα μέσα ενημέρωσης στη γειτονική χώρα είναι εντελώς διαφορετική. Δίκτυα όπως τα TRT Haber, NTV και Sabah, αναφέρουν ότι ο επιχειρηματίας έχει συλληφθεί από τις 2 Οκτωβρίου.

Χαρακτηριστικό είναι το πρωτοσέλιδο της Yeni Şafak που κυκλοφόρησε με τον πηχυαίο τίτλο «Συνελήφθη ο ταμίας».

Σύμφωνα με τη Sabah, το 33ο Ποινικό Δικαστήριο Κωνσταντινούπολης δρομολογεί διαδικασίες έκδοσης μέσω των συναρμόδιων υπουργείων της Τουρκίας, αξιώνοντας την προσωρινή του κράτηση για 40 ημέρες βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Έκδοσης.

Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί πως το αντιπολιτευόμενο τουρκικό δίκτυο OdaTV τονίζει ότι η πλευρά του δικηγόρου του δεν επιβεβαιώνει καμία σύλληψη.

Το σκάνδαλο των αποβλήτων και οι βαριές κατηγορίες

Ο Γκιουλιμπραχίμογλου φέρεται να διέφυγε από την Τουρκία στις 8 Μαρτίου 2025, λίγες μόλις ημέρες πριν ξεκινήσει το μπαράζ επιχειρήσεων των τουρκικών Αρχών. Σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο που επισύρει ποινές κάθειρξης από 19,5 έως 51 χρόνια.

Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν περιλαμβάνουν συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, φορολογικές απάτες και εξαπάτηση δημόσιων φορέων.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η διαχείριση μπάζων και αποβλήτων εκσκαφής στην περιοχή Τζεμπετζί. Όπως κατέθεσε μάρτυρας (πρώην στέλεχος του δήμου), ο Γκιουλιμπραχίμογλου φέρεται να ήλεγχε το 70% αυτής της δραστηριότητας στην Κωνσταντινούπολη, προκαλώντας ζημιά που αγγίζει τα 180 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες (περίπου 30 εκατ. ευρώ).

Πολιτική στοχοποίηση βλέπει η αντιπολίτευση

Η δίωξη του φερόμενου ως ηγετικού στελέχους αυτής της οργάνωσης, αποτελεί ψηφίδα ενός ευρύτερου παζλ στοχοποίησης του Εκρέμ Ιμάμογλου και γενικότερα της κεμαλικής αντιπολίτευσης.

Το τελευταίο διάστημα, πληθαίνουν οι έρευνες και οι προφυλακίσεις δημάρχων και αντιπολιτευόμενων στελεχών.

Ενώ η κυβέρνηση Ερντογάν επιμένει πως οι έρευνες είναι προϊόν της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης για την πάταξη της διαφθοράς, η αντιπολίτευση καταγγέλλει ότι πρόκειται για στημένες διώξεις με καθαρά πολιτικά κίνητρα, ενόψει των πολιτικών εξελίξεων στη χώρα.