Απευθείας τηλεφωνική συνομιλία πραγματοποίησαν την Τρίτη οι υπουργοί Εξωτερικών της Αιγύπτου και του Ιράν.

Ο επικεφαλής της αιγυπτιακής διπλωματίας, Μπαντρ Αμπντελάτι, επικοινώνησε με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, σε μια συγκυρία έντονης κινητικότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Την πρωτοβουλία και το περιεχόμενο της επαφής γνωστοποίησε επισήμως το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου, επιβεβαιώνοντας ότι οι δύο αξιωματούχοι αντάλλαξαν εκτιμήσεις γύρω από την τρέχουσα κατάσταση. Η επικοινωνία αυτή εντάσσεται στις διαρκείς προσπάθειες που καταβάλλονται για τη διατήρηση ανοιχτών διαύλων ανάμεσα στις πρωτεύουσες του αραβικού κόσμου και την Τεχεράνη.

Στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, υπογραμμίστηκε πως όλες οι πλευρές οφείλουν να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αναζητήσουν μια πολιτική διέξοδο από την κρίση, αποτρέποντας την κλιμάκωση της σύγκρουσης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με την ενημέρωση από το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών.

Νωρίτερα σήμερα, ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν Καζέμ Γαριμπαμπαντί δήλωσε ότι η Τεχεράνη επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αμυνθεί, μετά τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο νησί Κεσμ τη νύχτα που πέρασε.