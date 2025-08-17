Έντονο διπλωματικό παρασκήνιο βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες, μετά την Σύνοδο Κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα και ενόψει της αυριανής συνάντησης στον Λευκό Οίκο του Ουκρανού προέδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ και τους αρχηγούς κρατών από Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία.

Στο επίκεντρο όλων των συνομιλιών και των διαβουλεύσεων είναι η πρόταση του ρώσου προέδρου να του παραχωρηθεί μία ουκρανική επαρχία για να υποχωρήσει σε άλλες διεκδικήσεις και να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναφέρουν στη Wall Street Journal ότι ο Τραμπ φέρεται να δήλωσε σε Ευρωπαίους ηγέτες ότι είναι ανοιχτός στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας από τις ΗΠΑ προς την Ουκρανία.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος τους είπε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε ότι κάθε ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει την παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία. Τους μετέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει σκοπό να σταματήσει τις εχθροπραξίες κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών και ότι επιμένει στην παραχώρηση εδαφών στην Ανατολική Ουκρανία.

Όπως σημειώνουν και οι Financial Times, σε αντάλλαγμα για την παράδοση του Ντονέτσκ, ο Πούτιν είπε ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις στις περιφέρειες Χερσώνα και Ζαπορίζια στον ουκρανικό Νότο.

Η αντίδραση του Ζελένσκι στην πρόταση Πούτιν

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε την πρόταση που, σύμφωνα με το Reuters, του διαβίβασε ο Ντόναλντ Τραμπ εκ μέρους του Βλαντίμιρ Πούτιν, βάσει της οποίας η Ρωσία θα συμφωνούσε σε «πάγωμα» των περισσότερων μετώπων με αντάλλαγμα την πλήρη παράδοση του Ντονέτσκ στη Μόσχα.

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει πολλές φορές ότι δεν μπορεί να παραχωρήσει εδάφη χωρίς αλλαγές στο Σύνταγμα της Ουκρανίας, ενώ το Κίεβο θεωρεί τις «οχυρωμένες πόλεις» του Ντονέτσκ, όπως το Σλοβιάνσκ και το Κραματόρσκ, ως κρίσιμη γραμμή άμυνας απέναντι σε περαιτέρω ρωσικές επεκτάσεις.

Έχει επίσης επιμείνει στην ανάγκη εγγυήσεων ασφαλείας, ώστε να αποτραπεί μια νέα εισβολή στο μέλλον. Ο ίδιος ανέφερε ότι συζήτησε με τον Τραμπ και έλαβε «θετικά σήματα από την αμερικανική πλευρά» για συμμετοχή στη διαδικασία, τονίζοντας πως η Ουκρανία χρειάζεται μια διαρκή ειρήνη και όχι «απλώς μια ακόμη παύση» ανάμεσα σε ρωσικές επιθέσεις.

Η ανασύνταξη των Ευρωπαίων

Σε κοινή τους δήλωση αμέσως μετά την ενημέρωση από τον Τραμπ οι ηγέτες Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Πολωνίας και Φινλανδίας, αλλά και οι επικεφαλής των θεσμών της ΕΕ και ΝΑΤΟ επανέλαβαν την σταθερή στήριξη προς την Ουκρανία και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους ως μεσολαβητές σε μια επόμενη τριμερή συνάντηση.

«Χαιρετίσαμε τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ να σταματήσει την αιματοχυσία στην Ουκρανία» σημείωνε στην αρχή της η ανακοίνωσή τους, που ανέβασε και ο Φρίντριχ Μερτς στον προσωπικό του λογαριασμό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, εκτός από τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και τους ηγέτες της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, μετέδωσε πριν από λίγο η εφημερίδα BILD, επικαλούμενη γερμανικές κυβερνητικές πηγές.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, οι τρεις ευρωπαίοι ηγέτες «θα συντονιστούν και θα απαντήσουν από κοινού». Οι ηγέτες της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ θα μεταβούν την Δευτέρα στην Ουάσιγκτον μόνο εφόσον υπάρξει επίσημη πρόσκληση από τον Λευκό Οίκο, μεταδίδει η BILD, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές στο Βερολίνο.

H Deutsche Welle σχολιάζει ότι πίσω από τα κοινά ανακοινωθέντα, που προέρχονται πάλι από άτυπα, μη θεσμικά γκρουπ, υπάρχουν και αρκετές γκρίζες ζώνες. Γιατί μπορεί για παράδειγμα η Τζόρτζια Μελόνι να συνυπέγραψε, αλλά από την άλλη διέγνωσε και «αχτίδες ελπίδας για ειρήνη στην Ουκρανία», διαχωρίζοντας την θέση της από σκληρές τοποθετήσεις άλλων Ευρωπαίων.

Προβληματική είναι και η σχεδόν κυκλοθυμική αντιμετώπιση των γεγονότων. Από τη μια θυμός για τις τιμές και τις κολακείες στον Πούτιν και από την άλλη σαρκασμός για την έλλειψη συμφωνίας, την οποία ποτέ δεν είχε θέσει έτσι κι αλλιώς ως στόχο πριν από την Αλάσκα ο Τραμπ. Άλλωστε τα ίδια τα Μ.Μ.Ε. της Ευρώπης εκτίμησαν πως ο μεγάλος νικητής στην Σύνοδο της Αλάσκας ήταν ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πετάει για την Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, με δεδομένη την πίεση από τις ΗΠΑ να συμφωνήσει στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, αλλά είναι αποφασισμένος να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του Κιέβου – χωρίς να προκαλέσει μια δεύτερη σύγκρουση στο Οβάλ Γραφείο με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσκάλεσε τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, αφού έστρωσε το κόκκινο χαλί για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον μεγάλο εχθρό του Κιέβου, στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα που σόκαρε πολλούς στην Ουκρανία, όπου εκατοντάδες χιλιάδες έχουν πεθάνει από την εισβολή της Ρωσίας το 2022, αναφέρει το Reuters, που σε ανάλυσή του ξεκαθαρίζει ότι ο μεγάλος νικητής από την σύνοδο της Αλάσκας δεν ήταν άλλος από τον Ρώσο πρόεδρο.