Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο διπλωματικός μαραθώνιος του Κιέβου, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να επιδιώκει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία με όσο το δυνατόν ισχυρότερη ευρωπαϊκή στήριξη.

Λίγο πριν ξεκινήσει ο νέος γύρος επαφών που έχει προσελκύσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον, η ουκρανική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι οι κινήσεις της γίνονται σε απόλυτη σύμπνοια με τους συμμάχους της στη γηραιά ήπειρο, θέλοντας να διατηρήσει αρραγές το κοινό μέτωπο.

«Η Ούρσουλα και εγώ έχουμε επίσης συντονίσει τις θέσεις μας όσον αφορά τη συνάντηση στο Αμπού Ντάμπι. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το τριμερές σχήμα να παράξει αποτελέσματα», δήλωσε στην πλατφόρμα Χ.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές, που έχουν προγραμματιστεί για αύριο, Τρίτη, και την Τετάρτη, έχουν στόχο να επανεκκινήσουν τις διπλωματικές προσπάθειες για μια διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, η οποία ξέσπασε το 2022 με την ευρείας κλίμακας ρωσική εισβολή.

Οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να έχουν έναν ρόλο στις συνομιλίες αυτές για να αποφευχθεί μια ενδεχόμενη συμφωνία που θα ευνοούσε τις ρωσικές διεκδικήσεις, εις βάρος των συμφερόντων τους όσον αφορά την ασφάλεια και των συμφερόντων της Ουκρανίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκπροσωπηθεί στο Αμπού Ντάμπι, σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ που ζήτησε να μην κατονομαστεί.