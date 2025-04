Ένας διπλωματικός πυρετός με σημαντικές συναντήσεις και επαφές κυριάρχησε χθες Σάββατο (26/4) στο Βατικανό, καθώς ηγέτες από όλο τον κόσμο βρέθηκαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Πάπα Φραγκίσκο.

Στο επίκεντρο τέθηκαν το ουκρανικό ζήτημα και η αναζήτηση λύσεων για την επίλυσή του, καθώς και το θέμα των δασμών, υπό τη σκιά του εμπορικού πολέμου των ΗΠΑ με την Κίνα.

Στην τελετή της κηδείας του Πάπα Φραγκίσκου, ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ στο περιθώριο του κοσμοϊστορικού γεγονότος του αποχαιρετισμού στον 266ο Ποντίφικα, είχε επαφές με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Κιρ Στάρμερ.

Το διπλωματικό παρασκήνιο στη Ρώμη, παρέπεμπε σε διεθνή σύνοδο Κορυφής, καθώς οι διεθνείς ηγέτες που συνέρρευσαν για το τελευταίο αντίο στον Πάπα Φραγκίσκο, βρήκαν την ευκαιρία, με πρώτον τον Ντόναλντ Τραμπ να εξετάσουν τις πιθανότητες για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η παρουσία τόσων πολλών παγκόσμιων ηγετών σε ένα μέρος, επισκίασε τους φόρους τιμής για τον Φραγκίσκο, όπως γράφει το Politico, καθώς η πλατεία του Αγίου Πέτρου έγινε ένα hotspot της «διπλωματίας υψηλού κινδύνου».

Καθώς ο καρδινάλιος Τζιοβάνι Μπατίστα Ρε διάβαζε μια ομιλία στον αείμνηστο Ποντίφικα, υπογραμμίζοντας τις ανθρωπιστικές του προσπάθειες και την ταπεινοφροσύνη του, οι δημοσιογράφοι σκαρφαλωμένοι στις κιονοστοιχίες της πλατείας του Αγίου Πέτρου, παρακολουθούσαν τις κινήσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με κάθε ευκαιρία.

Η ανακοίνωση του Τραμπ νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ότι θα παρευρεθεί στην κηδεία του Πάπα, είχε προκαλέσει μια αναταραχή παρασκηνιακών ζυμώσεων από ηγέτες που ήλπιζαν να έρθουν σε επαφή με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, στο επίκεντρο μιας περιόδου εξαιρετικής γεωπολιτικής αναταραχής.

Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ, ειδικά στην Ευρώπη, επιθυμούσαν να συναντήσουν και να προσελκύσουν τον Τραμπ, αφού στις αρχές Απριλίου επέβαλε δασμούς 10% σε όλες τις εισαγωγές των ΗΠΑ, δίνοντας στους εμπορικούς εταίρους 90 ημέρες για να διαπραγματευτούν συμφωνίες -και ένα κίνητρο για να αξιοποιήσουν στο έπακρο κάθε λεπτό στην άμεση τροχιά του Προέδρου.

Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία και η Ρωσία φέρονται να πλησιάζουν σε συμφωνία για μια πιθανή κατάπαυση του πυρός, μετά από μήνες σκληρής έντονης μεσολάβησης της κυβέρνησης Τραμπ.

Χθες το πρωί, δημοσιογράφοι εντόπισαν τον Τραμπ να συνομιλεί ήσυχα με τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος αργότερα έκανε λόγο για μια «καλή συνάντηση», που πραγματοποιήθηκε στον απόηχο των φερόμενων ως παραγωγικών συνομιλιών την Παρασκευή (25/4) μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας σχετικά με μια πιθανή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μετά από περισσότερα από 3 χρόνια πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συνάντηση ως δυνητικά «ιστορική» και πρόσθεσε πως άνοιξε μια «αξιόπιστη και διαρκή ειρήνη» στην Ουκρανία, καθώς το γραφείο του δημοσίευσε μια φωτογραφία των δύο ηγετών να κάθονται ο ένας απέναντι στον άλλο μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και να συζητούν με ενδιαφέρον.

Good meeting. We discussed a lot one on one. Hoping for results on everything we covered. Protecting lives of our people. Full and unconditional ceasefire. Reliable and lasting peace that will prevent another war from breaking out. Very symbolic meeting that has potential to… pic.twitter.com/q4ZhVXCjw0

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2025