Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε σε αποκλειστική συνέντευξή του στη New York Post ότι ένα άκρως απόρρητο όπλο, γνωστό με την κωδική ονομασία “Discombobulator”, υπήρξε καθοριστικής σημασίας για την επιχείρηση των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων στη Βενεζουέλα, η οποία κατέληξε στη σύλληψη του προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου 2026.

Ο ίδιος δήλωσε επί λέξει: «Ποτέ δεν εκτόξευσαν τους πυραύλους τους. Είχαν ρωσικούς και κινεζικούς πυραύλους και δεν κατάφεραν να εκτοξεύσουν ούτε έναν. Μπήκαμε μέσα, πάταγαν κουμπιά και τίποτα δεν λειτουργούσε. Ήταν όλοι έτοιμοι για εμάς».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, το συγκεκριμένο όπλο χρησιμοποιήθηκε για να εξουδετερώσει πλήρως τα αμυντικά συστήματα της Βενεζουέλας, προκαλώντας ολική παράλυση στα ραντάρ, στις επικοινωνίες και στα πυραυλικά συστήματα, πολλά από τα οποία ήταν ρωσικής και κινεζικής κατασκευής. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, παρά τις προσπάθειες των δυνάμεων του καθεστώτος Μαδούρο να αντιδράσουν, «δεν μπόρεσαν να εκτοξεύσουν ούτε έναν πύραυλο».

«Το Discombobulator… δεν μου επιτρέπεται να μιλήσω γι’ αυτό», ανέφερε ο Τραμπ μέσα από τον Λευκό Οίκο, αφήνοντας ωστόσο να εννοηθεί ότι επρόκειτο για έναν αποφασιστικό τεχνολογικό παράγοντα της επιχείρησης. «Θα ήθελα πολύ να σας το εξηγήσω», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση ή τη λειτουργία του όπλου.

Μαρτυρίες για το όπλο που επικαλέστηκε ο Τραμπ

Ένας από τους άνδρες της στενής φρουράς του Νικολάς Μαδούρο περιέγραψε σκηνές απόλυτης σύγχυσης τη στιγμή που ξεκίνησε η επιχείρηση, λέγοντας πως τα συστήματα ραντάρ «έσβησαν» αιφνιδιαστικά, χωρίς καμία ένδειξη βλάβης ή προειδοποίηση. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όπως ανέφερε, ο εναέριος χώρος γέμισε από πολλά drones, τα οποία άρχισαν να πετούν πάνω από τις θέσεις τους, αφήνοντάς τους χωρίς σαφή εικόνα για το τι επρόκειτο να ακολουθήσει. Πριν προλάβουν να αντιδράσουν, έκαναν την εμφάνισή τους οκτώ ελικόπτερα, τα οποία μετέφεραν περίπου 20 Αμερικανούς στρατιώτες στο σημείο.

Στη συνέχεια, όπως καταθέτει ο ίδιος μάρτυρας, το αποκαλούμενο “Discombobulator” στράφηκε απευθείας εναντίον των δυνάμεων που προστάτευαν τον Μαδούρο. «Κάποια στιγμή εκτόξευσαν κάτι, δεν μπορώ πραγματικά να το περιγράψω», είπε. «Ήταν σαν ένα εξαιρετικά ισχυρό ηχητικό κύμα. Ένιωσα ξαφνικά το κεφάλι μου να εκρήγνυται από μέσα. Όλοι αρχίσαμε να έχουμε ρινορραγίες, κάποιοι έκαναν εμετό με αίμα. Καταρρεύσαμε στο έδαφος, ανήμποροι να κινηθούμε. Δεν μπορούσαμε ούτε να σταθούμε όρθιοι μετά από αυτό το υπερηχητικό όπλο ή ό,τι κι αν ήταν τελικά».

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς καμία απώλεια για τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.