Με διθυραμβικά λόγια μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με δεδομένο πως η Τουρκία είναι μια από τις τέσσερις εγγυήτριες δυνάμεις (ΗΠΑ, Αίγυπτος και Κατάρ οι υπόλοιπες) της Ειρηνευτικής Συμφωνίας για τη Γάζα που υπεγράφη σήμερα στην Αίγυπτο.

«Ο Ερντογάν διαθέτει έναν από τους ισχυρότερους στρατούς στον κόσμο. Είναι πολύ πιο ισχυρός από ό,τι αφήνει να εννοηθεί. Έχει κερδίσει πολλές συγκρούσεις, αλλά δεν θέλει να του αποδοθούν τα εύσημα. Θέλει να τον αφήσουν ήσυχο» είπε ο Τραμπ για τον Τούρκο πρόεδρο.

«Είναι σκληρός, αλλά είναι φίλος μου και πάντα εκεί όταν τον χρειάζομαι. Όταν το ΝΑΤΟ έχει προβλήματα μαζί του, με καλούν. Μιλάω στον Ερντογάν και ποτέ δεν απογοητεύει. Είναι καταπληκτικός. Σ’ ευχαριστώ για τη φιλία σου» πρόσθεσε.