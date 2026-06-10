Το 35μελές Συμβούλιο των κυβερνητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/ΙΑΕΑ) ενέκρινε σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου, ψήφισμα, το οποίο υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ, απαιτώντας από το Ιράν να παράσχει «όλες τις πληροφορίες του» σχετικά με «το απόθεμα πυρηνικών υλικών του», καθώς και για τον «σχεδιασμό των εγκαταστάσεών του».

Η Τεχεράνη καλείται επίσης να «παραχωρήσει» στον ΔΟΑΕ «κάθε απαραίτητη πρόσβαση», με σκοπό ο διεθνής οργανισμός να επαληθεύσει τα δηλωθέντα στοιχεία επί τόπου, σύμφωνα με το ψήφισμα.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να περιπλέξει τις συνομιλίες της Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η ψηφοφορία έρχεται λίγες ώρες έπειτα από μια νέα ανάφλεξη στην περιοχή, μετά τη συντριβή αμερικανικού ελικοπτέρου Apache, που η Τεχεράνη δήλωσε ότι κατέρριψε. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι στοχοποίησαν αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο, ανταποδίδοντας με βομβαρδισμούς τα πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον στόχων στο νότιο τμήμα της ιρανικής επικράτειας, κατά μήκος των ακτών στα Στενά του Ορμούζ.

Το ψήφισμα που υπέβαλαν οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία εγκρίθηκε με 21 ψήφους υπέρ, τρεις κατά και 10 αποχές, σύμφωνα με τους διπλωμάτες στη συνεδρίαση του Συμβουλίου των κυβερνητών, η οποία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.

Οι χώρες που καταψήφισαν το ψήφισμα ήταν η Ρωσία, η Κίνα και ο Νίγηρας, τόνισαν οι διπλωμάτες, προσθέτοντας ότι δεν επιτράπηκε στη Βενεζουέλα να συμμετάσχει.

Το Ιράν χαρακτήρισε το ψήφισμα «εξωραϊσμό της στρατιωτικής επιθετικότητας», καθώς οι επιθεωρητές είχαν πρόσβαση πριν σημειωθούν οι επιθέσεις.

«Οι επιθέσεις του ισραηλινού καθεστώτος και της Αμερικής στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν σταμάτησαν τις δραστηριότητες επαλήθευσης και ανάγκασαν τους επιθεωρητές του Οργανισμού να εγκαταλείψουν το Ιράν για λόγους ασφαλείας», δήλωσε με ανάρτηση στο Χ ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, πριν από την ψηφοφορία στο Συμβούλιο των κυβερνητών.

«Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επιδιώκουν να μετατρέψουν τις συνέπειες της παράνομης επίθεσής τους σε υπόθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», πρόσθεσε ο Ιρανός υφυπουργός, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί.

Οι απεσταλμένοι του Ιράν στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας είχαν προειδοποιήσει το Συμβούλιο να είναι «προσεκτικό στην πορεία προς τα εμπρός».

Το Ιράν αντιδρά έντονα στα ψηφίσματα εναντίον του, δηλώνοντας ότι έχει απαντήσει σε προηγούμενα ψηφίσματα του Οργανισμού κλιμακώνοντας τις δραστηριότητες του στο πυρηνικό του πρόγραμμα ή περιορίζοντας τη συνεργασία του με τον ΔΟΑΕ.

Μεγάλη αβεβαιότητα περιβάλλει την τύχη των αποθεμάτων περισσότερων από 400 κιλών εμπλουτισμένου σε μεγάλο βαθμό ουρανίου που κατέχει το Ιράν, τα οποία είδαν για τελευταία φορά στις 10 Ιουνίου 2025 οι επιθεωρητές του ΔΟΑΕ. Το Ιράν ανέστειλε τότε τη συνεργασία του με την υπηρεσία του ΟΗΕ μετά τους πρώτους ισραηλινούς και αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά των στρατηγικών εγκαταστάσεών του.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δεν έχει πλέον πρόσβαση σε ορισμένες σημαντικές εγκαταστάσεις του Ιράν από τότε που το Ισραήλ, μαζί με τις ΗΠΑ, ξεκίνησε τον πόλεμο εκείνο των 12 ημερών κατά τη διάρκεια του οποίου επλήγησαν πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι στους Ιρανούς «πήρε πολύ χρόνο να διαπραγματευθούν μία συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική γι’ αυτούς» και «θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα» με ανάρτησή του στο Truth Social.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ και Reuters