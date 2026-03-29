Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε την Κυριακή ότι το εργοστάσιο παραγωγής βαρέος ύδατος του Ιράν στο Χοντάμπ, το οποίο η χώρα ανέφερε ότι είχε δεχθεί επίθεση στις 27 Μαρτίου, έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και πλέον δεν λειτουργεί.

Το εργοστάσιο δεν περιέχει πυρηνικό υλικό που έχει δηλωθεί, αναφέρει ο ΔΟΑΕ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας #Ιράν