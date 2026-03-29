Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε την Κυριακή ότι το εργοστάσιο παραγωγής βαρέος ύδατος του Ιράν στο Χοντάμπ, το οποίο η χώρα ανέφερε ότι είχε δεχθεί επίθεση στις 27 Μαρτίου, έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και πλέον δεν λειτουργεί.
Το εργοστάσιο δεν περιέχει πυρηνικό υλικό που έχει δηλωθεί, αναφέρει ο ΔΟΑΕ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.
Based on independent analysis of satellite imagery and knowledge of the installation, the IAEA has confirmed the heavy water production plant at Khondab, which Iran reported had been attacked on 27 March, has sustained severe damaged and is no longer operational. The installation… pic.twitter.com/omnomOmsNQ
— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 29, 2026