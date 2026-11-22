Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ / ΙΑΕΑ) ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ένας ουκρανικός πυρηνικός σταθμός μείωσε την παραγωγή του, αφότου δύο γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας τέθηκαν εκτός λειτουργίας “σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω στρατιωτικής δραστηριότητας”, και ότι μία από αυτές τις γραμμές παραμένει εκτός λειτουργίας.

Ο ΔΟΑΕ δεν κατονόμασε τον σταθμό σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αλλά δήλωσε ότι ο επικεφαλής του διεθνούς οργανισμού Ραφαέλ Γκρόσι “επαναλαμβάνει την έκκληση για αυτοσυγκράτηση καθώς η επιδείνωση της κατάστασης του δικτύου θέτει σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια”.